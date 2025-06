Qual o santo de hoje, 19 de junho? Veja a oração de Santos Gervásio e Protásio

No dia 19 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santos Gervásio e Protásio, irmãos gêmeos martirizados no século I em Milão, na Itália. Reconhecidos por sua coragem, fé e dedicação aos pobres, os dois santos tornaram-se símbolos da fidelidade cristã diante das perseguições. Sua história foi redescoberta no século IV graças a Santo Ambrósio, bispo de Milão, que teve uma visão revelando o local onde estavam enterrados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 19 de junho?

O santo do dia 19 de junho são Santos Gervásio e Protásio, considerados padroeiros da cidade de Milão, na Itália. Eles também são invocados por fiéis que buscam força espiritual diante de perseguições e sofrimentos.

Por sua dedicação à fé e aos necessitados, tornaram-se referência de desprendimento e fidelidade a Cristo.

Qual é a oração de Santos Gervásio e Protásio?

“Ó Deus, que destes aos Santos Gervásio e Protásio a graça do desprendimento total dos bens terrenos em favor da vossa Igreja e dos pobres

e que, também, destes aos dois a graça de testemunhar a fé cristã com a própria vida,

dai também a nós a graça do desprendimento e da fé perseverante em todas as situações da vida,

por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo,

amém.”

Quem foram os gêmeos Santos Gervásio e Protásio?

Filhos de Vidal e Valéria, também mártires cristãos, Gervásio e Protásio nasceram em uma família nobre de Milão e foram convertidos pelo bispo São Caio. Após a morte dos pais sob ordens do imperador Nero, os irmãos doaram todos os bens à Igreja e passaram a viver em oração e penitência por dez anos. Descobertos e denunciados como cristãos, foram presos, torturados e assassinados: Gervásio foi morto a chicotadas, e Protásio, decapitado.

Os corpos dos mártires foram encontrados por revelação divina a Santo Ambrósio, em 386. A descoberta causou comoção entre os fiéis e fortaleceu a fé cristã em tempos de provações. Santo Agostinho, testemunha do acontecimento, narrou o episódio em suas “Confissões”, destacando a importância dos irmãos gêmeos na história da Igreja.

Hoje, os restos mortais de Gervásio e Protásio repousam na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, ao lado do túmulo do próprio bispo que recuperou sua história.