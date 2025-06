Qual o santo de hoje, 18 de junho? Veja a oração de São Gregório Barbarigo

No dia 18 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Gregório Barbarigo, padroeiro das cidades de Milão, Breisach e dos ceifadores. Ele é reconhecido por sua intensa dedicação aos pobres, aos leprosos e à educação dos sacerdotes, especialmente durante períodos difíceis como epidemias de peste.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de junho?

São Gregório Barbarigo, celebrado em 18 de junho, não apenas assistia aos doentes, mas coordenava diretamente os esforços de cuidado durante as epidemias, especialmente quando a peste assolava as cidades por onde passava.

Sua ação era concreta: distribuía alimentos, visitava os moribundos, abrigava-se entre os pobres e vendia seus bens para prover os necessitados.

Qual é a oração de São Gregório Barbarigo?

"Querido santo, precisamos estar atentos aos mais necessitados,

recordando que eles escondem Jesus em suas misérias.

Ajudai-nos a viver sem perder nenhuma oportunidade de amar.

Amém!"

Quem foi São Gregório Barbarigo?

São Gregório Barbarigo nasceu em Veneza, no dia 16 de setembro de 1625, em uma família nobre. Órfão de mãe aos dois anos, conheceu cedo o sofrimento humano. Teve formação diplomática e participou, ainda jovem, da conferência de paz de Vestfália, na Alemanha. Ali conheceu o cardeal Fabio Chigi, que viria a se tornar o Papa Alexandre VII e que influenciaria profundamente seu caminho na Igreja.

Ordenado sacerdote aos 30 anos, Gregório logo se destacou pela sua espiritualidade ativa e serviço à população, especialmente durante surtos de peste. Nomeado bispo de Bérgamo e, mais tarde, de Pádua, atuou inspirado pelo exemplo de São Carlos Borromeu, com quem partilhava o zelo pela evangelização, formação de seminaristas e atenção aos pobres.

Como cardeal, foi defensor da unidade com as Igrejas do Oriente e atuou como conselheiro papal. Faleceu em 1697, em Pádua, deixando um legado de caridade, humildade e serviço. Foi canonizado em 1960 pelo Papa João XXIII.