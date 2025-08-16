Qual o santo de hoje, 16 de agosto? Veja a oração de São Lázaro, padroeiro dos doentes

No dia 16 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Lázaro, reconhecido como padroeiro dos doentes, dos pobres e dos leprosos. O santo também é lembrado com grande reverência nas religiões de matriz africana, onde é sincretizado com Omulu/Obaluayê, orixá ligado à cura, à saúde e às doenças.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 16 de agosto?

O santo celebrado neste dia 16 de agosto é São Lázaro, considerado o padroeiro daqueles que enfrentam doenças, especialmente as contagiosas. É também invocado por quem busca cura física e espiritual, sendo símbolo de esperança e renovação.

No sincretismo religioso, São Lázaro é associado a Omulu, orixá da saúde e protetor contra epidemias. Ele é ainda reconhecido como protetor dos pobres, dos leprosos e até dos animais doentes.

Qual a oração de São Lázaro?

“Ó glorioso São Lázaro, amigo de Jesus e exemplo de fé e ressurreição, venho humildemente pedir vossa intercessão diante de Deus.

Vós que conhecestes a dor da doença e fostes tocado pelo poder da cura divina, olhai por mim (ou por nome da pessoa enferma).

Aliviai os sofrimentos do corpo e fortalecei o espírito na esperança do Senhor.

Intercedei junto a Cristo, que vos chamou do túmulo à vida, para que também eu (ou nome da pessoa) receba a graça da cura e da paz.

Amém.”

Quem foi São Lázaro?

São Lázaro de Betânia viveu na Judéia e era um amigo próximo de Jesus Cristo. Junto de suas irmãs, Marta e Maria, acolhia Jesus em sua casa para momentos de descanso. Lázaro era estimado por sua honestidade e fé, sendo respeitado pela comunidade hebraica.

Segundo o Evangelho de João (Jo 11), Lázaro adoeceu gravemente e morreu. Quatro dias após seu sepultamento, Jesus o ressuscitou, no que se tornou um dos maiores milagres relatados na Bíblia. Esse momento é visto como um sinal da vitória de Cristo sobre a morte, e a ressurreição de Lázaro tornou-se símbolo da promessa de vida eterna.

“Lázaro, vem para fora!”, ordenou Jesus no túmulo, e Lázaro voltou à vida diante dos presentes.

Após esse episódio, sua história não é mais narrada nas Escrituras. Tradições posteriores indicam que Lázaro teria se tornado bispo na ilha de Chipre, ou, segundo outras fontes, o primeiro bispo de Marselha, na França. No entanto, a Igreja o reverencia principalmente por seu papel de amigo fiel de Jesus e testemunho do poder divino.