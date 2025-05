Qual o santo de hoje, 15 de maio? Veja a oração de Santo Isidoro

No dia 15 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Isidoro Lavrador, padroeiro dos camponeses, agricultores, trabalhadores do campo, desempregados e marginalizados. Sua história de fé, simplicidade e dedicação ao trabalho inspira fiéis há séculos.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 15 de maio?

O santo do dia 15 de maio é Santo Isidoro Lavrador, padroeiro dos agricultores e camponeses. Seu exemplo de vida simples, oração constante e dedicação ao trabalho o tornou símbolo da fé cristã vivida no cotidiano. Ele é também considerado protetor dos trabalhadores humildes, desempregados e dos marginalizados.

Qual é a oração de Santo Isidoro?

“Ó Deus,

que inspirastes a Santo Isidoro Lavrador o amor à oração e ao trabalho,

dai-nos, por sua intercessão,

trabalhar com espírito cristão e cooperar com o vosso plano de salvação.

Por nosso Senhor Jesus Cristo,

vosso Filho,

na unidade do Espírito Santo.

Amém.”

Quem foi Santo Isidoro?

Santo Isidoro Lavrador nasceu por volta de 1070, em Madri, e desde cedo foi educado na fé cristã por seus pais camponeses. Viveu uma vida marcada pela honestidade, generosidade e dedicação à oração, o que, inclusive, causava inveja entre seus colegas de trabalho, que o acusavam de abandonar suas tarefas para rezar. No entanto, Isidoro sempre compensava o tempo com esforço redobrado e conquistava a admiração de seus empregadores.

Ao lado de sua esposa, Maria Toríbia, Isidoro compartilhava com os mais necessitados o pouco que possuíam, vivendo uma vida de caridade e simplicidade evangélica. Após sua morte, sua fama de santidade cresceu e muitos milagres passaram a ser atribuídos à sua intercessão. Ele foi canonizado em 1622, e até hoje é lembrado como um modelo de cristão leigo que santificou o trabalho do dia a dia com fé e amor a Deus. Seu corpo está preservado na Igreja de Sant’Andrea, em Madri.