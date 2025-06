Qual o santo de hoje, 15 de junho? Veja a oração de São Vito

No dia 15 de junho, a Igreja Católica celebra a memória da São Vito, um dos santos mais populares da Idade Média e conhecido por sua poderosa intercessão contra doenças como a epilepsia, a “dança de São Vito” (coreia) e mordidas de animais raivosos. Mártir da fé cristã, Vito foi morto aos 15 anos por se recusar a renegar Jesus Cristo. Ele faz parte do seleto grupo dos “14 Santos Auxiliadores”, invocados em momentos de necessidade física e espiritual.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 15 de junho?

O santo celebrado hoje é São Vito, padroeiro das pessoas com epilepsia, de quem sofre de distúrbios neurológicos e de quem foi mordido por animais raivosos. Ele também é protetor de diversos vilarejos e cidades na Europa. Vito é lembrado por sua coragem ainda na juventude, tendo sido martirizado por sua fé aos 15 anos, e por inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão.

Qual é a oração de São Vito?

“Ó glorioso São Vito, que desde criança soubeste acolher a fé cristã com firmeza e amor,

intercede por nós junto ao Senhor para que saibamos, como tu, manter viva a nossa fé diante das adversidades.

Tu que és invocado como protetor contra a epilepsia, as doenças nervosas e as mordidas de animais,

volta teu olhar compassivo para os que sofrem, e alcança-lhes, por tua poderosa intercessão, saúde e paz.

São Vito, jovem mártir fiel a Cristo, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Vito?

São Vito nasceu no final do século III, na cidade de Mazara, na Sicília, em uma família rica e pagã. Sua mãe faleceu cedo e ele foi criado por Crescência, sua ama cristã, e educado por Modesto, também cristão. Desde muito jovem, Vito demonstrava profunda fé cristã e dons espirituais. Aos 12 anos, foi batizado às escondidas. Quando seu pai descobriu, tentou obrigá-lo a renegar sua fé, mas Vito se manteve firme, mesmo sob tortura.

Junto de Crescência e Modesto, Vito fugiu com a ajuda de um anjo e passou a realizar milagres e pregações pela região de Lucânia, na Itália. Um dos milagres mais lembrados foi a cura do filho epilético do imperador Diocleciano, em Roma. Mesmo após o milagre, o imperador mandou prendê-lo por ele não renunciar à fé. Vito foi então martirizado — dizem que foi lançado a cães raivosos que se deitaram a seus pés, e depois colocado em óleo fervente, onde morreu lentamente, no dia 15 de junho, por volta do ano 304.

Apesar dos elementos lendários presentes em sua história, São Vito é figura histórica confirmada nos registros antigos da Igreja, como o Martirológio Gerominiano. Suas relíquias foram levadas a Roma e, mais tarde, transferidas para a Catedral de São Vito, em Praga, onde são veneradas até hoje.