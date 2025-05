Qual o santo de hoje, 14 de maio? Veja a oração de Santa Corona

No dia 14 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Corona, padroeira dos madeireiros e dos que enfrentam dificuldades financeiras. Com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, ela passou a ser considerada também intercessora contra as epidemias.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de maio?

Santa Corona é celebrada no dia 14 de maio. Considerada padroeira dos madeireiros e protetora daqueles que enfrentam dificuldades financeiras, ela também a associa como intercessora nas situações de epidemias, especialmente após a pandemia de Covid-19, quando muitos a buscaram por ajuda.

Embora a Igreja não tenha oficializado essa associação, a fé popular tem feito dela um símbolo de proteção em tempos de crise. Santa Corona é vista como uma santa de grande coragem e fé, sendo invocada por aqueles que necessitam de alívio em momentos difíceis.

Qual é a oração de Santa Corona?

A oração dedicada a Santa Corona invoca sua intercessão para proteção contra doenças, dificuldades financeiras e outros momentos de crise.

“Santa Corona,

intercessora dos aflitos e protetora dos que sofrem, rogai por nós.

Que sua fé e coragem diante do sofrimento nos inspirem a confiar em Deus

em todas as circunstâncias.

Pedimos sua intercessão

para que nos livremos das epidemias e de todo mal,

e que, através de sua proteção, nossas vidas sejam abençoadas.

Amém.”

Quem foi Santa Corona?

Santa Corona viveu no século II d.C., durante o período de intensas perseguições aos cristãos no Império Romano. Pouco se sabe sobre sua vida, mas a tradição cristã conta que ela era uma jovem cristã da Síria, que se tornou mártir por professar sua fé em Cristo. Santa Corona foi capturada e, após um interrogatório, foi cruelmente executada. A tradição diz que ela foi amarrada entre duas árvores e esquartejada, uma morte brutal que reflete a violência das perseguições romanas contra os cristãos da época.

O nome "Corona" significa "coroa" em latim, e algumas teorias sugerem que a santa também fosse chamada de Stephania. Seu nome está ligado à proteção contra as epidemias, uma associação que surgiu com o povo, especialmente devido à semelhança sonora com "corona", como o termo usado para o coronavírus, durante a pandemia de Covid-19. Além de interceder por aqueles que enfrentam doenças, Santa Corona também é invocada por aqueles que buscam proteção financeira.