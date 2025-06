Qual o santo de hoje, 14 de junho? Veja a oração da Beata Nhá Chica

No dia 14 de junho, a Igreja Católica celebra a memória da Beata Nhá Chica, a primeira mulher negra brasileira a ser beatificada. Francisca de Paula de Jesus viveu uma vida de simplicidade, fé e caridade em Baependi, no sul de Minas Gerais. Filha de escravizados, tornou-se um símbolo de devoção popular e resistência espiritual. Ela foi beatificada em 2013.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de junho?

O dia 14 de junho é dedicado à Beata Nhá Chica, padroeira dos pobres e conselheira dos humildes. Considerada a "Mãe dos Pobres de Baependi", ela dedicou sua vida à oração, caridade e aconselhamento espiritual.

Era conhecida por sua devoção profunda à Nossa Senhora da Conceição, a quem chamava de “Minha Sinhá”, e por seus conselhos sábios, que atraiam desde pessoas simples até membros da elite imperial.

Qual é a oração da Beata Nhá Chica?

“Nhá Chica, mulher de fé e caridade, que com confiança se dirigia a Nossa Senhora da Conceição, intercede por nós junto a Deus.

Ensina-nos a rezar com fé e a ajudar os irmãos mais pobres, como fizeste em tua vida.

Concede-nos a graça que agora te pedimos (fazer o pedido), se for da vontade de Deus.

Nhá Chica, modelo de amor a Deus e aos irmãos, roga por nós. Amém.”

Quem foi Beata Nhá Chica?

Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica, nasceu em 1810 no distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes, em São João del-Rei (MG), filha de pais escravizados. Ainda jovem, mudou-se para Baependi, onde viveu até sua morte. Analfabeta e sem posses, tornou-se referência de espiritualidade e aconselhamento, sendo procurada por pessoas de todas as classes sociais.

Nhá Chica não se casou, viveu de maneira simples e reclusa, dedicando sua vida à oração e ao atendimento dos pobres. Era conhecida por sua sabedoria espiritual, e muitos atribuíam milagres e graças a suas orações. Com a herança do irmão, construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição e doou o restante de seus bens aos necessitados.

Faleceu no dia 14 de junho de 1895, aos 85 anos. Em 2013, foi beatificada pelo Papa Francisco em cerimônia presidida pelo Cardeal Ângelo Amato em Baependi, tornando-se a primeira mulher negra brasileira a alcançar essa honra. Seus restos mortais estão no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, erguido no local onde construiu a capela.