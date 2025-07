Qual o santo de hoje, 13 de julho? Veja a oração de Nossa Senhora Rosa Mística

No dia 13 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora Rosa Mística, título poético e simbólico da Virgem Maria que remonta à Ladainha Lauretana, mas que ganhou novo significado com as aparições marianas ocorridas em Montichiari e Fontanelle, na Itália, entre 1947 e 1984. Ela é considerada padroeira das vocações sacerdotais e religiosas e inspira os fiéis à oração, penitência e expiação.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 13 de julho?

O santo (ou melhor, título mariano) celebrado neste 13 de julho é Nossa Senhora Rosa Mística, padroeira das vocações sacerdotais e religiosas. A devoção a Maria sob esse título convida à reflexão e à intercessão pelas vocações consagradas, promovendo a santidade entre padres, freiras e religiosos(as) que servem à Igreja.

Qual a oração de Nossa Senhora Rosa Mística?

"Rosa Mística, Imaculada Virgem,

Mãe da graça, em honra de Vosso Divino Filho,

nos ajoelhamos diante de Vós para implorar a misericórdia de Deus.

Não por nossos méritos, mas pela bondade de Vosso Coração maternal,

pedimos auxílio e graça, certos de que nos ouvireis.

Rosa Mística, Mãe de Jesus,

Rainha do Santo Rosário, e Mãe da Igreja,

Corpo Místico de Jesus Cristo,

nós Vos pedimos para o mundo dilacerado pela confusão espiritual:

concedei-nos abundantes vocações sacerdotais e religiosas!

Ajudai todos os consagrados a permanecer fiéis à sua missão.

Dai-nos coragem para viver com espírito de oração, penitência e expiação, segundo Vossos pedidos maternos.

Amém."

Quem foi Nossa Senhora Rosa Mística?

Nossa Senhora Rosa Mística não é uma santa canonizada, mas um título de veneração à Virgem Maria associado a uma série de aparições marianas reconhecidas pela devoção popular. A devoção surgiu na Itália em 1947, quando a Virgem teria aparecido à enfermeira Pierina Gilli no hospital de Montichiari, vestida com túnica púrpura e véu branco, com três espadas cravadas no coração e em profunda tristeza.

Nessas aparições, Maria teria pedido três atitudes essenciais: oração, penitência e expiação. Mais tarde, as três espadas foram substituídas por três rosas no peito da Mãe de Deus — a rosa branca (espírito de oração), a vermelha (espírito de sacrifício) e a dourada (espírito de penitência). Essas imagens tornaram-se os principais símbolos da devoção a Rosa Mística.

O título remete ainda ao papel espiritual de Maria como mediadora das graças e modelo de pureza, sendo invocada especialmente por aqueles que rezam por novas vocações religiosas e pela santidade do clero. Apesar de não haver canonização ou dogma oficial específico, a devoção a Nossa Senhora Rosa Mística é amplamente difundida em diversas partes do mundo, especialmente entre os católicos que buscam conversão, paz interior e fortalecimento da fé.