Qual o santo de hoje, 12 de junho? Veja a oração de Santa Paula Frassinetti

No dia 12 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Paula Frassinetti, mulher de fé profunda, coragem admirável e um exemplo de caridade traduzido por meio da educação. Seu legado está especialmente ligado à formação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e à fundação da Congregação das Irmãs de Santa Dorotéia, presente hoje em diversos países, inclusive no Brasil.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

A Igreja celebra no dia 12 de junho Santa Paula Frassinetti, considerada padroeira das famílias e das mulheres que buscam a paz. Seu exemplo de vida, marcado por amor ao próximo, ação missionária e dedicação à educação de crianças carentes, a tornou uma figura inspiradora para diversas gerações.

Ela é lembrada por sua entrega total a Deus e por sua capacidade de enxergar as necessidades ao seu redor e agir com coragem e fé.

Qual é a oração de Santa Paula Frassinetti?

“Ó Santa Paula, que com humildade e ardente fé, te abandonaste toda à vontade de Deus, sempre segura de sua bondade e das suas promessas, faze pela tua intercessão que ternamente confiando na misericórdia do Senhor, obtenha do seu Coração a graça que desejo.

Ó Santa Paula, que durante os dias de prova, nos sofrimentos do corpo e nas angústias da alma, sempre esperaste com firme confiança na infinita misericórdia de Deus, faze pela tua intercessão que, esperando filialmente da generosidade do Senhor o socorro nas minhas misérias, obtenha do seu coração a graça que desejo.

Ó Santa Paula, que colocaste toda a tua alegria em amar o Senhor e a sua cruz, para saber socorrer com fraterno e materno coração a todas as misérias, faze pela tua intercessão que amando fervorosamente a Deus e o próximo por amor de Deus, obtenha do seu Coração a graça que tanto desejo.”

Quem foi Santa Paula Frassinetti?

Santa Paula Frassinetti nasceu em 3 de março de 1809, na cidade italiana de Gênova. Ainda jovem, revelou uma sensibilidade aguçada para com o sofrimento alheio e, ao visitar seu irmão José, pároco em uma aldeia chamada Quinto al Maré, percebeu a falta de instrução das crianças pobres e fundou ali uma escola. Seu trabalho logo atraiu outras jovens que, inspiradas por sua dedicação, se uniram a ela para ensinar e acolher as mais necessitadas.

Em 1834, fundou a Comunidade Religiosa Filhas da Santa Fé, que mais tarde se tornou as Irmãs de Santa Dorotéia. A congregação se espalhou pela Itália e depois por outros países, sempre com o foco na educação integral como caminho para transformar a sociedade. Sua morte ocorreu em Roma no dia 11 de junho de 1882. Em 1930 foi beatificada por Pio XI e, em 1984, canonizada por João Paulo II.