Qual o santo de hoje, 12 de julho? Veja a oração de São João Gualberto

No dia 12 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Gualberto, conhecido como o “herói do perdão”. Nascido em Florença, na Itália, entre os séculos X e XI, o santo ficou marcado por sua escolha radical pelo perdão, mesmo diante da tragédia familiar que o atingiu. Ele é o padroeiro da Guarda e Engenharia Florestal, título concedido pelo Papa Pio XII em 1951, em reconhecimento ao trabalho ecológico desenvolvido por sua ordem monástica.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 12 de julho?

O santo celebrado no dia 12 de julho é São João Gualberto, venerado como padroeiro da Guarda e Engenharia Florestal. Além de ser lembrado pelo seu papel espiritual, ele é símbolo do cuidado com a criação e da reconciliação. Seu maior testemunho foi perdoar, em nome de Cristo, o assassino de seu irmão — gesto que transformou sua vida e o levou a seguir a vocação monástica.

Qual a oração de São João Gualberto?

São João Gualberto,

que tivestes o coração tocado pela misericórdia de Deus

e concedestes o perdão ao assassino de vosso irmão,

peço que nos conceda a graça de perdoar o próximo em todas as circunstâncias.

Que, como vós, sejamos sinais de reconciliação e amor no mundo,

respeitando a criação e cuidando da natureza com sabedoria e compaixão.

Rogai por nós, para que sejamos instrumentos da paz de Cristo.

Amém.

Quem foi São João Gualberto?

São João Gualberto nasceu em Florença, na Itália, em uma família nobre. No século XI, viveu uma experiência que mudaria completamente seu destino: ao encontrar o assassino de seu irmão em uma rua estreita, empunhou sua espada pronto para se vingar. No entanto, o homem caiu de joelhos e pediu perdão em nome de Cristo. Tocando profundamente seu coração, João não apenas perdoou o agressor, como também o abraçou.

A partir daquele momento, João Gualberto abandonou os privilégios da nobreza e ingressou na vida monástica, tornando-se beneditino. Mais tarde, fundou a Ordem de Vallombrosa, uma congregação que se destacou tanto pela vida espiritual quanto pelo respeito e cuidado com a natureza.

Os monges da Ordem de Vallombrosa se dedicaram ao plantio, à conservação florestal e ao estudo da botânica — motivo pelo qual São João Gualberto foi proclamado padroeiro dos florestais. Ele morreu no dia 12 de julho de 1073 e foi canonizado em 1193.