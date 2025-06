Qual o santo de hoje, 11 de junho? Veja a oração de São Barnabé Apóstolo

No dia 11 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Barnabé Apóstolo, um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento. Ele teve papel essencial na divulgação do cristianismo, sendo companheiro de São Paulo em missões importantes e considerado Apóstolo por sua fé e virtude. Mesmo não estando entre os doze Apóstolos originais, Barnabé foi venerado como tal e é conhecido por seu martírio em Salamina, na ilha de Chipre, da qual se tornou padroeiro.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 11 de junho?

O santo celebrado em 11 de junho é São Barnabé Apóstolo, considerado padroeiro de Chipre. Ele é lembrado por ser um exemplo de fé, coragem e dedicação à evangelização, especialmente entre os primeiros cristãos e os povos não judeus. Foi chamado de "Filho da Consolação" e atuou com força missionária ao lado de São Paulo.

Qual é a oração de São Barnabé Apóstolo?

Santo Apóstolo, Barnabé, que fostes eleito a levar o Evangelho a Antioquia e orientar os neófitos,

tendo a cooperação de São Paulo e posteriormente de Marcos em Salamina e em tantos outros lugares,

vós que fostes o primeiro bispo de Milão, que morrestes apedrejado por pagãos impiedosos,

volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja,

para que servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca se desanimar.

Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, pois elas vos apressaram vosso encontro com Deus:

que as nossas nos levem à santidade também, aceitando-as nos sofrimentos, com brandura e paciência.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Quem foi São Barnabé Apóstolo?

São Barnabé nasceu em Chipre em uma família judaica da tribo de Levi. Seu nome original era José, mas os Apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa “Filho da Consolação”. Era primo de João Marcos, autor do segundo Evangelho, e considerado um homem bom e generoso. Após converter-se, vendeu suas propriedades e entregou tudo à Igreja.

Foi Barnabé quem apresentou Paulo aos Apóstolos depois da conversão deste. Juntos, os dois percorreram regiões da Ásia Menor em viagens missionárias e participaram do Concílio de Jerusalém, que decidiu que os não judeus poderiam ser batizados e seguir Jesus Cristo.

Após se separar de Paulo, Barnabé seguiu evangelizando com seu primo Marcos até ser martirizado em Salamina, onde foi apedrejado por judeus que se opunham à sua pregação.