Qual o santo de hoje, 11 de julho? Veja a oração de Santa Olga de Kiev

No dia 11 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Olga de Kiev, uma das figuras mais importantes da história religiosa e política da Europa Oriental. Reconhecida como padroeira das viúvas e dos convertidos ao cristianismo, ela é também lembrada por seu papel fundamental na cristianização da antiga Rus' de Kiev, região que corresponde à atual Ucrânia, Rússia e Belarus.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 11 de julho?

O santo do dia 11 de julho é Santa Olga de Kiev, reconhecida como padroeira das viúvas e dos convertidos ao cristianismo. Sua vida é marcada pela força, sabedoria e fé. Embora tenha iniciado sua trajetória como governante impiedosa em busca de justiça, Olga se converteu ao cristianismo e passou a ser uma das primeiras lideranças da Rus de Kiev a abraçar e divulgar a nova fé.

Qual a oração de Olga de Kiev?

Santa Olga, serva fiel de Deus, que, com coragem e sabedoria, governaste teu povo e abriste caminhos para o cristianismo na tua terra,

Intercede por nós, para que também sejamos instrumentos de conversão e paz.

Ensina-nos a transformar o sofrimento em força, a perda em renovação e a vingança em justiça com misericórdia.

Padroeira das viúvas e dos que buscam a fé,

roga por nós, para que sejamos firmes na esperança e constantes no amor a Cristo.

Amém.

Quem foi Olga de Kiev?

Santa Olga de Kiev (c. 890/925 – 969) foi uma princesa e regente da antiga Rus' de Kiev, um dos mais importantes reinos medievais da Europa Oriental. Após o assassinato de seu marido, Igor, pelos Drevlianos — uma tribo rebelde — Olga assumiu o governo em nome de seu filho, Sviatoslav, e conduziu uma série de represálias implacáveis contra os assassinos, consolidando seu poder.

Apesar de seu início marcado pela vingança, Olga teve um importante ponto de virada ao se converter ao cristianismo. Depois de ser batizada em Constantinopla, adotou o nome de Elena e passou a promover a fé cristã em seu território. Sua conversão não apenas transformou sua vida pessoal, mas também preparou o caminho para que seu neto, Vladimir, o Grande, formalmente cristianizasse toda a nação anos depois.

Por seus esforços pioneiros na evangelização da Rus de Kiev, Olga é venerada pelas Igrejas Ortodoxas com o título de “Igual aos Apóstolos”, reservado a santos com grande impacto missionário. Ela morreu em 11 de julho de 969, e sua memória é celebrada anualmente nesta data.