Qual o santo de hoje, 09 de junho? Veja a oração de São José de Anchieta

No dia 09 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São José de Anchieta, um dos nomes mais importantes da história religiosa e cultural do Brasil. Missionário jesuíta nascido na Espanha, Anchieta dedicou sua vida à evangelização dos povos indígenas e à defesa dos direitos dos nativos contra os abusos da colonização. Sua atuação foi essencial na fundação de cidades, na educação, na catequese e na construção da identidade cristã brasileira.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 09 de junho?

O santo celebrado em 9 de junho é São José de Anchieta, considerado o padroeiro dos catequistas do Brasil, padroeiro secundário do país e, desde 2024, também reconhecido como padroeiro dos farmacêuticos no Brasil. Sua atuação no século XVI foi marcada por um profundo compromisso com a fé e com a justiça social, sempre ao lado dos povos originários.

Qual é a oração de São José de Anchieta?

"São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, incansável missionário da Palavra de Deus,

tu que soubeste unir fé e cultura, evangelização e defesa da dignidade humana,

intercede por nós junto a Cristo.

Ajuda-nos a sermos também construtores de paz, anunciadores do Evangelho,

e promotores da justiça entre os povos.

Dá-nos coragem para viver a fé com esperança e amor, como tu viveste,

com fidelidade à missão confiada por Deus.

Amém."

Quem foi São José de Anchieta?

São José de Anchieta nasceu em 1534, nas Ilhas Canárias, território espanhol. Ainda jovem, mudou-se para Portugal, onde ingressou na Universidade de Coimbra e teve contato com os ensinamentos da Companhia de Jesus. Inspirado pelas cartas dos missionários jesuítas, embarcou aos 19 anos para o Brasil, então conhecido como Terra de Santa Cruz.

Chegando ao litoral brasileiro na década de 1550, Anchieta mergulhou em uma intensa missão evangelizadora, dedicando-se ao aprendizado da língua tupi e à construção de pontes culturais com os povos indígenas. Foi um firme opositor das violências cometidas por colonizadores e utilizou a catequese como meio de inclusão e valorização dos povos nativos.

Além de missionário, foi educador, poeta, dramaturgo e linguista. Seu trabalho ajudou a fundar cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e seu legado inclui a criação de gramáticas e textos em tupi, importantes até hoje para o estudo das línguas indígenas. Ordenado sacerdote em 1566, Anchieta foi nomeado Provincial da Companhia de Jesus no Brasil em 1577, cargo que ocupou até 1585. Morreu em 1597, no Espírito Santo. Foi beatificado por São João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco, por decreto, em 2014.