Qual o santo de hoje, 08 de junho? Veja a oração de São Medardo

No dia 08 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Medardo, um dos santos mais populares da França medieval. Ele é lembrado por sua generosidade, humildade e proximidade com os pobres, além de histórias curiosas e lendárias que marcaram sua vida. Protetor contra tempestades e defensor dos trabalhadores do campo, o santo é também invocado por aqueles que sofrem com dores de cabeça e de dente.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 08 de junho?

O santo celebrado hoje é São Medardo, conhecido como o padroeiro das tempestades, dos agricultores e das pessoas que sofrem com dores de dente e enxaquecas. A devoção ao santo é especialmente forte na França, onde sua festa é tradicionalmente associada ao clima, diz-se que o tempo no dia de São Medardo indicará como será o verão.

Qual é a oração de São Medardo?

"Ó São Medardo, que em vida foste exemplo de caridade, humildade e proteção aos necessitados,

protege-nos contra as tempestades e todas as adversidades da vida.

Intercede por todos os trabalhadores do campo, para que colham com alegria os frutos de seu esforço.

Alivia, com tua intercessão, as dores daqueles que sofrem do corpo e do espírito, especialmente as dores de cabeça e de dente.

Que possamos, seguindo teu exemplo, viver com fé e generosidade.

Amém."

Quem foi São Medardo?

São Medardo nasceu por volta do ano 456, na região de Saint-Quentin, na atual França, em uma família de origens nobres. Uma das histórias mais conhecidas de sua infância conta que, ao ser surpreendido por uma tempestade, foi milagrosamente protegido da chuva por uma águia que pairou sobre sua cabeça, episódio que o tornou padroeiro contra tempestades.

Sua vida está repleta de histórias que refletem sua generosidade: perdoava ladrões, ajudava os pobres e até controlava a natureza com palavras suaves, como no caso das abelhas que, ao roubarem seu mel, foram por ele orientadas a retornar pacificamente à colmeia.

São Medardo também teve papel importante na vida de Santa Radegunda, rainha que fugiu do marido, o rei Clotário, e buscou consagração religiosa. Foi ele quem acolheu a rainha e, após refletir sobre a situação, concedeu-lhe o véu religioso. Após sua morte, em 545, foi sepultado em Soissons por ordem do próprio rei, que mais tarde ergueu um mosteiro e uma basílica em sua homenagem, locais que ainda hoje levam seu nome.