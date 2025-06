Qual o santo de hoje, 07 de junho? Veja a oração de Santo Antônio Maria Gianelli

No dia 07 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Antônio Maria Gianelli, um bispo italiano que marcou a história com sua ação pastoral transformadora e compromisso com a educação e os mais pobres. Conhecido por suas reformas e fundações, Gianelli é lembrado como um homem à frente de seu tempo, que deixou um legado vivo até os dias atuais, especialmente nas obras sociais e na formação religiosa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 07 de junho?

O santo do dia 7 de junho é Santo Antônio Maria Gianelli, conhecido como o “Santo das Irmãs”. Ele é padroeiro das “Filhas de Maria Santíssima do Horto”, congregação religiosa feminina por ele fundada, e protetor de iniciativas ligadas à educação e assistência social.

Qual é a oração de Santo Antônio Maria Gianelli?

"Ó Santo Antônio Maria Gianelli, que em tempos difíceis foste luz para a Igreja e consolo para os pobres, intercede por nós junto a Deus.

Dá-nos um coração puro e generoso, que saiba servir sem buscar recompensas.

Inspira-nos a viver com fé, coragem e espírito de sacrifício, como tu viveste, seguindo os passos de Cristo.

Por tuas obras e teu exemplo, ajuda-nos a construir um mundo mais justo e fraterno.

Amém."

Quem foi Santo Antônio Maria Gianelli?

Santo Antônio Maria Gianelli nasceu em 12 de abril de 1789, em Cereta, na Itália, em meio à turbulência da Revolução Francesa. Sua trajetória na Igreja foi marcada por forte atuação na formação de novos padres e reformas pastorais. Entre 1826 e 1838, como pároco em Chiavari, fundou instituições voltadas à educação, como seminários e escolas gratuitas para meninas pobres. Também criou congregações religiosas e um grupo missionário de padres voltado à evangelização popular.

Em 1838, tornou-se bispo de Bobbio e, com coragem, promoveu uma profunda reestruturação na diocese, punindo abusos e incentivando a vida simples e fiel ao Evangelho. Faleceu em 7 de junho de 1846, aos 57 anos, em Piacenza. Foi canonizado em 1951 pelo Papa Pio XII. Seu legado permanece vivo através das Irmãs Gianellinas, especialmente atuantes na América Latina.