Qual o santo de hoje, 05 de junho? Veja a oração de São Bonifácio

No dia 05 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Bonifácio, um dos maiores missionários da história cristã. Mártir e conhecido como o "Apóstolo da Germânia", ele foi fundamental na evangelização da Europa central durante o século VIII.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 05 de junho?

O santo do dia 5 de junho é São Bonifácio, padroeiro da Alemanha, da Holanda, da Áustria, da Inglaterra e, desde 2019, reconhecido oficialmente também como padroeiro do condado de Devon, no Reino Unido.

Ele é especialmente venerado como o protetor dos missionários e evangelizadores, sendo lembrado por sua atuação incansável junto aos povos germânicos, com quem compartilhou a fé cristã até seu martírio.

Qual é a oração de São Bonifácio?

Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Bonifácio a graça de lutar até a morte pela justiça do Evangelho,

concedei também a nós, por sua intercessão, suportar com fortaleza todas as adversidades por vosso amor.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, rogai por nós!

Quem foi São Bonifácio?

São Bonifácio nasceu com o nome de Winfrido em 673, em Crediton, na região de Devon, sudoeste da Inglaterra. Com coragem e organização, Bonifácio fundou mosteiros, formou missionários, batizou milhares e estabeleceu as bases para a Igreja na Germânia.

Foi nomeado bispo em 722 e, posteriormente, arcebispo de Mogúncia (Mainz), recebendo do Papa Gregório III o pálio, símbolo de autoridade episcopal. Em 753, já com idade avançada, partiu para sua última missão na Frísia. No dia 5 de junho de 754, durante uma cerimônia de Crisma, foi atacado por pagãos. Recusando-se a lutar, tentou proteger-se com o evangeliário — que foi cortado por um golpe de espada junto com sua cabeça. Morreu como mártir, e seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda, na Alemanha, que ele mesmo havia fundado.