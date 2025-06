Qual o santo de hoje, 03 de junho? Veja a oração de São Carlos Lwanga e companheiros mártires

No dia 03 de junho, a Igreja Católica celebra a memória São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires, um grupo de 22 jovens cristãos mortos entre os anos de 1885 e 1887, em Uganda, por se recusarem a renunciar à fé cristã. O testemunho corajoso desses mártires é considerado um marco da evangelização na África.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 03 de junho?

O santo celebrado neste dia é São Carlos Lwanga, junto com outros 21 mártires de Uganda. Eles são conhecidos por sua fidelidade à fé cristã e por não cederem às ordens do rei Mwanga II, que perseguia os cristãos na região. São Carlos Lwanga é o padroeiro da Juventude Africana, título concedido pelo Papa Pio XI em 1934.

Qual é a oração de São Carlos Lwanga?

Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que a terra africana floresça em fé, esperança e caridade, como outrora floresceu pelo testemunho de São Carlos Lwanga e seus companheiros.

Que, por sua intercessão, a juventude do mundo inteiro se inspire em seu exemplo de coragem, fidelidade e amor à verdade do Evangelho.

Fortalecei-nos na luta contra o pecado e dai-nos perseverança nas provações da vida.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Quem foi São Carlos Lwanga?

São Carlos Lwanga e seus companheiros foram jovens cristãos que serviam na corte do rei Mwanga II, em Uganda, no final do século XIX. Eles foram perseguidos e mortos por se recusarem a abandonar sua fé e, em muitos casos, por protegerem outros jovens da exploração sexual imposta pelo monarca. Carlos Lwanga assumiu a liderança da comunidade cristã após a morte de José Mkasa (Mukasa), seu antecessor, e continuou incentivando os fiéis a manterem firme sua crença.

Em 3 de junho de 1886, doze mártires católicos e vinte anglicanos foram queimados vivos em Namugongo, a cerca de 60 km da capital Kampala. Outros dez foram mortos de forma brutal, incluindo esquartejamentos. A perseguição começou quando o rei temeu que a nova fé prejudicasse sua autoridade e o comércio de escravos que sustentava seu poder.

Carlos e os demais mártires foram beatificados em 1920 pelo Papa Bento XV e canonizados em 18 de outubro de 1964 por São Paulo VI, tornando-se os primeiros santos da África subsaariana moderna.