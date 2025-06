Qual o santo de hoje, 01 de junho? Veja a oração de São Justino Mártir

No dia 01 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Justino Mártir, um dos primeiros e mais importantes apologistas cristãos do século II. Filósofo convertido ao cristianismo, é reconhecido por ter defendido publicamente a fé cristã diante do Império Romano, oferecendo ao mundo pagão uma visão profunda e racional do Evangelho.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 01 de junho?

O santo do dia é São Justino Mártir, padroeiro dos filósofos, professores e apologistas cristãos. Ele é especialmente lembrado por sua defesa intelectual da fé em tempos de perseguição, sendo exemplo de diálogo entre razão e fé.

Qual é a oração de São Justino Mártir?

Ó Deus, que por meio do mártir São Justino iluminastes a vossa Igreja com a sabedoria da cruz,

concedei-nos, por sua intercessão, permanecer firmes na fé e corajosos na defesa da verdade do Evangelho.

São Justino, mestre da verdade e mártir da fé, rogai por nós!

Amém.

Quem foi São Justino Mártir?

São Justino nasceu por volta do ano 100 na antiga cidade de Siquém, na Samaria, em uma família pagã de origem grega. Recebeu excelente formação em filosofia, literatura e história, e buscava incansavelmente a verdade. Sua conversão ao cristianismo ocorreu após uma conversa com um sábio ancião, que o incentivou a ler a Bíblia como única fonte verdadeira sobre Deus. Fascinado pelos ensinamentos cristãos, Justino se converteu por volta dos 30 anos e passou a se dedicar ao estudo das Escrituras.

Por seu testemunho e coragem, foi denunciado às autoridades romanas e condenado à morte. Morreu decapitado por volta do ano 165, durante o reinado do imperador Marco Aurélio — o mesmo a quem dirigiu uma de suas apologias. São Justino é considerado o mais importante Padre apologista do século II e foi declarado mártir e santo pela Igreja, sendo celebrado como exemplo de fé racional e fidelidade inabalável.