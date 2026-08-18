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Quais são os signos mais chatos do zodíaco? Confira o ranking e veja se o seu está entre eles

Na Astrologia, o comportamento dos signos acontece devido a posição dos astros

Victoria Rodrigues
fonte

O signo de Sagitário é considerado o mais chato do zodíaco. (Foto: Magnific)

Sabe aquelas pessoas que são inconvenientes em algumas situações e geralmente são chamadas de "chatas" na roda de amigos? Para a Astrologia, esse comportamento impertinente acontece devido o tipo do signo. Claro que todo mundo possui um pouco de chatice em algum momento da vida, mas alguns podem acabar, de forma mais rápida, com a paciência alheia e ser um(a) "mala sem alça".

Em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", exibido nesta quinta-feira (14), o astrólogo André Mantovanni fez um ranking dos signos mais chatos do zodíaco, que são guiados pelos astros e influenciados pelo modo de agir no cotidiano. Veja quais são cada um deles a seguir:

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Confira o ranking dos signos mais chatos do zodíaco:

5. Aquário

E por fim, os aquarianos não são os mais chatos, mas possuem uma dose de chatice considerável quando o assunto é serem rebeldes e cheios de novas ideias. Além disso, os nativos de Aquário são visionários e, por esse motivo, acham que suas ideias são melhores que a dos outros.

4. Áries

As pessoas do signo de Áries são chatas porque preferem sempre ter razão e não aceitam ser contestadas em uma conversa. No dia a dia, os arianos são impacientes, impulsivos e podem atrapalhar suas relações pessoais por desejarem ter as coisas para ontem, muito rápido.

3. Peixes

Já os piscianos possuem o péssimo hábito de ser vítima em diferentes contextos, sempre fazem drama sobre os próprios sentimentos e sofrimentos e acham que apenas eles são "os coitados" das situações. De vez em quando, parece que eles carregam as dores do mundo.

2. Capricórnio

Os capricornianos também estão entre as pessoas mais chatas, porque, para começar, eles já possuem dificuldade com leveza e bom-humor. Muitas vezes, os nativos de Capricórnio também são sérios e inflexíveis, o que fazem com eles sejam taxados de "estraga prazeres".

1. Virgem

Por serem extremamente críticos e exigentes, os nativos de Virgem são considerados os verdadeiros campeões quando o quesito é ser o primeiro lugar em chatice do zodíaco. Isso porque eles gostam de regras e que tudo seja realizado com todos os detalhes no lugar que devem estar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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