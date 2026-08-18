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Horóscopo de hoje 18/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (18/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O apego ao passado parece algo virtuoso e talvez o seja, mas há momentos em que a melhor opção é deixar que as velhas formas morram em nome de uma renovação, que pode ainda estar crua, mas que vem vindo com força.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Agora não seria uma boa hora para inventar novidades, mas para seguir pelo caminho daquilo que sempre deu certo. Conservar as coisas como sempre foram é, por enquanto, a melhor maneira de lidar com as pessoas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Às vezes dá vontade de mudar tudo sem, no entanto, haver cenário propício para esse movimento. Melhor, por isso, você refletir direito sobre as mudanças pretendidas agora e, pelo menos, as adiar. Assim poupará esforço.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As tentações são inúmeras e seria melhor você resistir a todas, porque assim você garantiria estabilidade e segurança aos assuntos que está tratando nesta parte do caminho. Depois você poderá inventar o que quiser.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Conserve o rumo sem se desviar nem um pouco neste momento, porque ainda que, no fundo, você queira chutar o balde, escolhendo a conservação você poupará recursos materiais e espirituais. Melhor seguir por esse caminho.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Agora é melhor você evitar complicações, mas se essas surgirem, as trate com eficiência e astúcia, evitando se enredar em opções que pareceriam criativas e melhores, mas que dariam resultados negativos. Melhor não.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure dar ouvidos a essas pessoas que tranquilizam sua alma e, ao mesmo tempo, tomar distância dessas que ficam semeando ansiedade. Este é um momento oportuno para você investir em seu conforto e segurança.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

De vez em quando dá muito tédio ficar repetindo o mesmo repertório, e a alma fica tentada a experimentar formas que, supostamente, seriam melhores, mas que depois de praticadas decepcionam. Melhor não.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem sempre é bom você divulgar amplamente suas expectativas e desejos, porque algumas vezes há por aí pessoas que aproveitam as informações para lhe estender armadilhas existenciais. Melhor evitar esse movimento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem sempre as pessoas com que você simpatiza lhe oferecem conselhos e orientações significativas, porque em muitos casos elas pensam apenas no benefício que elas colheriam, e não em seu bem-estar. Ou não?

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Mesmo que você não aprecie logo de cara o que as pessoas dizem e oferecem neste momento, procure não reagir de imediato e levar as ideias para casa para refletir bastante sobre elas. Algo importante anda acontecendo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Por mais que você tenha ideias interessantes, agora é um breve momento em que dar continuidade a tudo como foi feito antes seria a melhor pedida. Enquanto isso, amadureça melhor essas boas ideias. Deixe para depois.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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