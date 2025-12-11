Capa Jornal Amazônia
Previsões para 2026: o que a numerologia adianta sobre o Ano Universal 1

Especialistas explicam como a vibração do número 1 influenciará aspectos econômicos, sociais e comportamentais em 2026.

Jennifer Feitosa
fonte

O cálculo para 2026 revela o Ano Universal 1, simbolizando ciclos de renovação, coragem e protagonismo (Freepik)

Grandes inícios virão em 2026, em projetos ou para enfrentar desafios. A numerologia aponta para um ano de posicionamento firme e renovação, com a chegada de um novo ciclo.

Um novo ciclo numerológico de nove anos terá início em 2026, dentro do calendário gregoriano. Esta mudança é chamada de "Ano Universal" e, segundo a plataforma especializada em astrologia Astrolink, afeta dinâmicas coletivas e individuais, assim como fatores econômicos, sociais e comportamentais no mundo.

A vibração coletiva do ano é definida por um cálculo simples. Entenda o passo a passo para chegar ao número de 2026.

Como calcular o Ano Universal 1 de 2026

  1. Some os dígitos que compõem o ano. Para 2026, a soma é 2 + 0 + 2 + 6 = 10.
  2. Como a numerologia utiliza números de 1 a 9, reduza o número 10 somando seus dígitos: 1 + 0 = 1.

O resultado final, 1, define a vibração coletiva do ano de 2026. Este número representa novos ciclos e outros caminhos pela frente, com oportunidades e inícios para o período.

O que o número 1 representa para 2026

O Astrolink indica que o número 1 traz uma energia de protagonismo e bravura. Ele é um chamado para exercer a própria autonomia, seja seguindo outros caminhos, revendo amizades ou dedicando-se intensamente a algo.

Áreas da vida favorecidas pelo Ano Universal 1

  • Novos inícios e planos duradouros: Este é um momento para o começo de algo novo e revigorante. Ele exige determinação e persistência, tornando 2026 um ano de coragem.
  • A autonomia de si: O número 1 transmite autoconfiança. Isso se traduz em ter coragem para assumir grandes responsabilidades, ser líder e posicionar-se como protagonista.
  • Maturidade renovada: Significa posicionar-se com mais postura e enfrentar os desafios sem desviar da dificuldade. Abandone o comodismo e renove-se pessoal, espiritual e profissionalmente.

Recomendações para viver o Ano Universal 1

  • Revisar metas e sonhos do passado. Provavelmente, este é o momento de transformá-los em realidade.
  • Usar a energia adquirida para escolher algo importante, como a troca de um curso, novos relacionamentos ou um novo estilo de vida.
  • Cultivar autoconfiança e assertividade para se tornar protagonista, com concentração e força de vontade.
  • Manter o equilíbrio, mesmo com a empolgação. É necessário permanecer saudável mental e fisicamente, nos propósitos e em si mesmo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

