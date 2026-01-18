Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração poderosa atrair um amor verdadeiro antes do fim do ano

Prece é buscada por fiéis que pedem um relacionamento sincero, duradouro e guiado pelo respeito

Hannah Franco
fonte

Oração para quem pede a Deus um amor verdadeiro ainda este ano. (Freepik)

A oração para conseguir um amor verdadeiro até o fim do ano é procurada por pessoas que desejam viver um relacionamento baseado em sinceridade, cuidado e compromisso. Em meio às frustrações afetivas e aos encontros passageiros, muitos recorrem à fé para pedir clareza emocional e a chegada de um amor que seja recíproco e estável.

Para quem enfrenta a solidão ou já passou por decepções amorosas, a oração funciona como um momento de entrega e esperança. A prática ajuda a organizar sentimentos, fortalecer a autoestima e manter a confiança enquanto o desejo de compartilhar a vida com alguém não se concretiza.

VEJA MAIS

image Oração de Santo Antônio para fortalecer um relacionamento em crise
Prece é buscada por fiéis que pedem reconciliação, harmonia e fortalecimento do amor no relacionamento

image Oração para superar um amor não correspondido
Prece é buscada por fiéis que pedem força para curar o coração, superar amores não vividos e seguir em frente

Entre os santos mais lembrados nessa intenção está São Valentim, reconhecido como padroeiro dos namorados e dos amantes. Ele é invocado por fiéis que pedem a intercessão por relacionamentos verdadeiros, construídos com afeto, fidelidade e diálogo.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e reflexão. Em um ambiente tranquilo, respire fundo e apresente com sinceridade o desejo de viver um amor verdadeiro.

Oração para conseguir um amor verdadeiro

São Valentim,
padroeiro dos namorados e dos amantes,

intercede por mim
para que eu encontre um amor verdadeiro,
sincero e construído no respeito.

Afasta de mim os relacionamentos vazios,
as ilusões e os sentimentos passageiros,
e prepara meu coração para amar e ser amado.

Ajuda-me a viver um relacionamento baseado
na confiança, no diálogo e no cuidado mútuo,
para que o amor chegue no tempo certo
e permaneça com paz e fidelidade.

São Valentim,
guia meus passos,
fortalece meu coração
e ensina-me a viver o amor com maturidade e verdade.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Valentim

oração

religiosos
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda