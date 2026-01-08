Capa Jornal Amazônia
Oração para conseguir um emprego com carteira assinada urgente

Prece é buscada por fiéis que pedem trabalho, carteira assinada e estabilidade financeira

Hannah Franco
fonte

Oração para conseguir emprego com carteira assinada (Imagem gerada por IA)

Conseguir um emprego é uma necessidade urgente para muitas pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e buscam dignidade por meio do trabalho. A oração para conseguir um emprego urgente é procurada por fiéis que desejam uma oportunidade profissional, seja para retornar ao mercado de trabalho, conquistar a carteira assinada ou alcançar mais estabilidade.

Entre os santos mais invocados nesses momentos está São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Conhecido como provedor da Sagrada Família, São José é lembrado por quem pede auxílio para encontrar trabalho, sustentar o lar e superar períodos de desemprego.

A prática da oração ajuda a fortalecer a esperança, renovar a confiança e manter a perseverança enquanto a oportunidade não chega.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Se possível, escolha um local tranquilo, respire fundo e mentalize o desejo sincero de conquistar um emprego digno e honesto.

Oração para conseguir um emprego urgente com a intercessão de São José

São José, provedor e trabalhador fiel,

defensor da Sagrada Família,

suplico a tua intercessão para que eu possa conquistar um emprego digno.

Intercede por mim junto a Deus,

para que não me falte o pão de cada dia,

nem a oportunidade de trabalhar com honestidade,

responsabilidade e respeito.

Ilumina, Senhor, por intercessão de São José,

os empregadores, para que sejam justos, compassivos

e tomem decisões acertadas para o bem de todos.

Ampara todos os trabalhadores:

os autônomos, os que buscam carteira assinada,

os que estão desempregados,

os empreendedores e aqueles que sustentam suas famílias com esforço diário.

São José Trabalhador, rogai pelos trabalhadores.

São José Trabalhador, rogai por todos que enfrentam crise financeira.

São José Trabalhador, rogai especialmente por esta causa que agora apresento,

concedendo-me a graça de conseguir um emprego urgente.

Amém.

