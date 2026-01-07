Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração forte de Santo Antônio para parar de fumar rápido

Prece é buscada por fiéis que desejam força para vencer o vício do cigarro

Hannah Franco
fonte

Conheça a oração de Santo Antônio usada para largar o cigarro (Imagem gerada por IA)

Parar de fumar é um desafio que envolve força física, emocional e mental. Para muitas pessoas, a fé se torna um apoio importante nesse processo. A oração forte de Santo Antônio para parar de fumar rápido é buscada por fiéis que desejam vencer o vício do cigarro e encontrar coragem para abandonar um hábito que causa prejuízos à saúde.

Conhecido por sua devoção, humildade e por interceder em causas consideradas difíceis, Santo Antônio é frequentemente lembrado em pedidos relacionados à libertação de vícios e fortalecimento espiritual. 

VEJA MAIS

image Oração de Santa Verônica Giuliani para enfrentar sofrimento e provação
Conheça a oração de fé e entrega que inspira devotos pela sua profunda conexão com a Paixão de Cristo

image Oração para se livrar da tentação do demônio
Nossa Senhora do Rosário de Chiquinquirá é uma santa ligada a milagres e proteção em fases de dificuldade e tentações

A prática da oração ajuda a pessoa a refletir sobre seus hábitos, reforçar a decisão de mudança e buscar equilíbrio emocional.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de calma. Se possível, escolha um local tranquilo, respire fundo, concentre-se no desejo sincero de se libertar do cigarro e coloque uma música que ajude.

Oração forte de Santo Antônio para largar o cigarro

Eu te saúdo, pai e protetor Santo Antônio.

Humildemente, recorro à tua intercessão para pedir força, coragem e libertação.

Intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele me conceda a graça de abandonar o vício do cigarro, que tanto prejudica minha saúde, minha vida e meu bem-estar.

Santo Antônio, ajuda-me a vencer a ansiedade, a fraqueza e o impulso que me levam a fumar. Dá-me firmeza de propósito para resistir às tentações diárias e sabedoria para cuidar do meu corpo e da minha mente.

Peço-te pela confiança que sempre tiveste em Deus, pelo amor do Menino Jesus que carregaste em teus braços e por todos os favores que alcançaste aos que recorrem a ti com fé.

Que eu encontre forças para dizer não ao cigarro, perseverar na decisão de parar de fumar e reconstruir minha saúde com responsabilidade e esperança.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oração

santo antônio

religiosidade
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda