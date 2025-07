Oração de Santa Verônica Giuliani para enfrentar sofrimento e provação

Celebrada neste dia 10 de julho, Santa Verônica Giuliani é considerada intercessora em momentos de sofrimento e provação. Sua vida foi marcada por intensa espiritualidade, experiências místicas e estigmas que refletiam sua profunda devoção à Paixão de Cristo.

Quem foi Santa Verônica Giuliani?

Santa Verônica nasceu em 27 de novembro de 1660, na cidade de Mercatello, no Vale de Metauro, Itália, com o nome de Úrsula Giuliani. Aos sete anos, perdeu a mãe e, pouco tempo depois, se mudou com o pai para Piacenza. Ainda jovem, sentiu-se chamada à vida religiosa e, aos 17 anos, ingressou no Mosteiro das Clarissas Capuchinhas, onde adotou o nome Verônica.

Dentro do convento, viveu uma vida de profunda oração, penitência e serviço. Foi reconhecida por suas visões místicas e pelos estigmas que carregava, sinais da paixão de Cristo. Sua trajetória de fé a tornou um exemplo de entrega e santidade. Santa Verônica Giuliani foi canonizada em 1839 pelo Papa Gregório XVI.

Santa Verônica também é associada a tatuadores e tatuados. Seus estigmas — marcas da Paixão de Cristo em seu corpo — foram vistos por muitos como uma forma de expressão espiritual profunda, inspirando aqueles que utilizam o corpo como meio de manifestação simbólica, como ocorre com as tatuagens. Assim, ela passou a ser lembrada como intercessora daqueles que expressam fé, dor, arte ou memória através da pele.

Oração a Santa Verônica Giuliani para enfrentar sofrimento e provação

Amada Santa Verônica,

intercedei junto a Deus Pai,

em nome de Seu Filho amado,

para que a Vida, a Paixão e a Morte do Senhor

nunca nos sejam em vão.

Que possamos corresponder com prontidão

aos Seus chamados à santidade.

Levai a Deus nosso pedido de perdão

pelos pecados de omissão e indiferença,

e concedei-nos a graça

de viver plenamente Seus ensinamentos.

Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Santa Verônica, rogai por nós.

