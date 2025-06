Veja a oração de São Cirilo de Alexandria para proteção de mães e filhos

Neste dia 27 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Cirilo de Alexandria, um bispo e doutor da Igreja, conhecido por sua defesa da fé cristã e sua luta contra as heresias.

Quem foi São Cirilo de Alexandria?

Cirilo nasceu em Alexandria, no Egito, entre 370 e 380. Desempenhou uma intensa liderança na Igreja, por conta do amplo conhecimento teológico e de uma humildade e simplicidade particulares do pastor de almas.

Em 385, o tio de Cirilo, Teófilo, exerceu a posição de Patriarca de Alexandria. Ele foi o responsável pela educação de seu sobrinho em Alexandria. Cirilo recebeu uma educação clássica e teológica. Depois, teologia e estudos bíblicos entre 398 e 402.

São Cirilo de Alexandria foi um importante guia religioso e teólogo, especialmente, durante o Concílio de Éfeso, onde sustentou a doutrina da maternidade divina de Maria, ou seja, que Maria era, de fato, Mãe de Deus.

A festa de São Cirilo de Alexandria é um momento de celebração, para os fiéis refletirem sobre a importância da defesa da fé, da ânsia pela verdade e da magnitude da intercessão dos santos.

Oração a São Cirilo de Alexandria para proteção de mães e filhos

"Ó Deus, que iluminastes São Cirilo na proclamação da maternidade divina de Maria, concedei que, por sua intercessão, todos aqueles que professam a maternidade divina de Maria sejam salvos pela Encarnação do vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém."

Oração a São Cirilo de Alexandria para manutenção da fé

"São Cirilo, foste um defensor da verdade e da fé. Rogai por nós, para que possamos permanecer firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Que possamos conhecer e amar mais profundamente Jesus Cristo, Sua Mãe Santíssima e a Igreja Católica. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós!"

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)