O que é o Mercúrio Retrógrado: veja o que fazer para a movimentação não afetar o ano novo

De três a quatro vezes no ano, um clima de tensão se instala no ar e todos os passos da vida são analisados e dados cuidadosamente, tudo isso por conta do tão temido Mercúrio Retrógrado. Nesse final do ano, a retrogradação do planeta das comunicações começa nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, e só acaba no dia 18 de janeiro de 2023. Ou seja, cerca de 20 dias que a atenção precisa ser redobrada para evitar problemas. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou o que é o fenômeno e o que fazer para não ser afetado, confira.

O que é o Mercúrio Retrógrado?

O Mercúrio Retrógrado nada mais é do que a impressão de que o planeta está se movimentando para trás do ponto de vista da terra. No entanto, tudo não passa de uma ilusão de ótica.

Apesar de muitos acreditarem que esse movimento traz um momento desastroso para a vida, o Mercúrio Retrógrado é apenas um período que pede mais atenção, uma vez que o planeta age no nosso intelecto, racionalidade, raciocínio, organização, comunicação e rotina. Nesse final de ano, o planeta fica retrógrado no signo de capricórnio.

O que fazer com o Mercúrio Retrógrado no ano novo?

Não assine contratos importantes

Se possível, adie qualquer assinatura de contrato para quando a retrogradação terminar, pois muitos projetos realizados durante essa movimentação tendem a não ir para frente ou dar errado.

Não compre ou venda coisas

Existe uma chance bem grande de compras ou vendas, principalmente de eletrônicos, deem problemas com o passar do tempo.

Evite conversas tensas e DR's

Por agir na comunicação, existe a probabilidade de existir mal entendidos e ruídos em conversas importantes.

Faça backup de conversas e dados

Antes de ir curtir a festa da virada, salve qualquer documento, dados ou conversas em algum lugar que não exista a possibilidade de perder.

Planeje bem suas viagens

Revise todos os seus documentos, roteiro e percurso antes de sair de casa e durante a viagem.

Tenha mais atenção

Tenha calma , leia atentamente as conversas, e-mails, anote informações importantes e escute mais. Além disso, é aconselhável ter mais paciência e checar tudo antes de repassar.

Mercúrio Retrógrado em 2023

29 de dezembro de 2022 a 18 de janeiro de 2023 21 de abril de 2023 a 15 de maio de 2023 23 de agosto de 2023 a 15 de setembro de 2023 13 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)