Lua cheia de maio: significado espiritual e três rituais para fazer neste 12 de maio

Nesta segunda-feira (12), o céu será iluminado pela Lua cheia, fase em que o satélite natural da Terra aparece em sua totalidade. Tradicionalmente associada à culminação de ciclos, essa fase é considerada por muitos como um momento de forte expansão energética, ideal para rituais de liberação emocional, limpeza espiritual e conexão com a natureza.

Conhecida como “Lua das Flores”, a Lua cheia de maio recebe esse nome das culturas indígenas da América do Norte, que batizavam as fases lunares conforme as mudanças sazonais. O termo remete à primavera no hemisfério norte, quando a flora floresce com mais intensidade. Por isso, essa Lua simboliza crescimento, fertilidade, gratidão e despertar espiritual — sendo vista como uma oportunidade para refletir sobre o que está florescendo na vida e plantar novas intenções.

Confira três rituais simples que podem ser feitos durante a Lua cheia de maio

Ritual de gratidão e expansão

Este ritual utiliza a energia da Lua cheia para reforçar sentimentos de abundância e reconhecimento pelo que já foi conquistado. É indicado para quem deseja agradecer e atrair mais prosperidade.

Você vai precisar de:

Um papel e caneta

Três flores frescas

Uma vela rosa ou dourada

Incenso ou sahumerio de sua preferência

Como fazer:

Acenda o incenso e purifique o ambiente.

Acenda a vela e escreva no papel pelo menos cinco motivos de gratidão.

Coloque as flores ao lado do papel como oferenda simbólica.

Leia em voz alta o que escreveu, com sinceridade e gratidão.

Guarde o papel em um local especial ou enterre-o em um vaso ou jardim.

Banho floral de liberação

Ideal para quem se sente emocionalmente sobrecarregado, este banho ajuda a liberar tensões, pensamentos repetitivos e sentimentos que já não servem mais.

Você vai precisar de:

Um recipiente com água morna

Pétalas de flores (rosas, margaridas, jazmins ou outras disponíveis)

Uma colher de sal grosso

Uma vela branca

(Opcional) Gotas de óleo essencial de lavanda ou alecrim

Como fazer:

Misture os ingredientes no recipiente com água morna.

Acenda a vela e respire fundo, focando no que deseja deixar ir.

Após o banho habitual, despeje a mistura dos ombros para baixo, visualizando a liberação.

Deixe o corpo secar naturalmente ou use uma toalha limpa.

Apague a vela agradecendo.

Meditação com a luz da Lua

A luz intensa da Lua cheia é considerada ideal para práticas meditativas e de reconexão interior. Essa meditação pode trazer clareza mental e equilíbrio emocional.

Você vai precisar de:

Um local tranquilo onde se possa ver ou sentir a presença da Lua

Uma manta, tapete ou colchonete

Uma pedra lunar, cristal de quartzo ou um objeto simbólico

Como fazer:

Sente-se ou deite-se confortavelmente com o objeto nas mãos.

Respire profundamente e visualize a luz da Lua envolvendo seu corpo.

Permaneça em silêncio por cerca de 10 minutos, permitindo que a mente se acalme.

Ao final, agradeça internamente pela energia recebida.

Esses rituais são práticas simples e simbólicas, ideais para quem deseja aproveitar a energia da Lua cheia de maio para refletir, renovar e florescer por dentro. Você costuma fazer rituais com a Lua cheia?