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Júpiter em Leão: veja o que muda para cada signo até 2027 ✨

Trânsito astrológico começou em junho e promete destacar carreira, amor, dinheiro e vida social; confira como seu signo pode sentir essa energia

Hannah Franco
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Júpiter em Leão: veja o que muda para cada signo até 2027 ✨ (O Liberal)

Se você estava esperando um empurrãozinho para sair dos bastidores e mostrar seu potencial, a astrologia tem uma novidade: Júpiter entrou em Leão em 30 de junho de 2026 e permanecerá no signo até 26 de julho de 2027.

Conhecido na astrologia como o planeta da expansão, crescimento e oportunidades, Júpiter amplia as características do signo por onde passa. Em Leão, signo associado ao protagonismo, criatividade, autoconfiança e reconhecimento, a tendência é de um período marcado pela vontade de aparecer, criar e conquistar espaço.

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O trânsito acontece aproximadamente a cada 12 anos e pode influenciar diferentes áreas da vida, como trabalho, relacionamentos, dinheiro e projetos pessoais. 🔥

♌ O que significa Júpiter em Leão?

Leão é regido pelo Sol e está ligado à expressão individual, liderança, criatividade e desejo de reconhecimento. Com Júpiter nesse signo, essas características ganham força.

Na prática, o período pode ser favorável para quem deseja tirar projetos do papel, investir em talentos, assumir posições de liderança ou buscar mais visibilidade profissional.

Mas existe um alerta: a mesma energia que aumenta a confiança também pode estimular exageros. A combinação pode favorecer orgulho, impulsividade, necessidade excessiva de aprovação e gastos por ostentação.

O desafio será brilhar sem transformar autoconfiança em arrogância.

Todos os signos podem perceber mudanças durante o trânsito, mas signos de Fogo e Ar tendem a ter maior afinidade com a energia de Júpiter em Leão.

Júpiter em Leão: o que muda para cada signo?

♈ Áries

Criatividade, romance e projetos pessoais ganham força. É uma fase favorável para colocar ideias próprias em prática.

♉ Touro

O foco se volta para casa e família. Mudanças, reformas ou transformações na vida doméstica podem ganhar espaço.

♊ Gêmeos

Estudos, comunicação, escrita e novos conhecimentos ficam em destaque. É um período interessante para aprender e compartilhar ideias.

♋ Câncer

Finanças, talentos e autoestima entram em evidência. O momento favorece reconhecer o próprio valor e investir em habilidades.

♌ Leão

É um dos signos mais diretamente influenciados pelo trânsito. Júpiter amplia a autoconfiança, a presença e a vontade de começar uma nova fase.

♍ Virgem

O período pode ser mais introspectivo, favorecendo descanso, autoconhecimento, terapia e encerramento de ciclos.

♎ Libra

Amizades, contatos e projetos coletivos podem crescer. Novas pessoas podem abrir portas importantes.

♏ Escorpião

A carreira ganha destaque. O trânsito pode aumentar a visibilidade profissional e trazer oportunidades de crescimento.

♐ Sagitário

Viagens, estudos, experiências culturais e expansão de horizontes entram em evidência. É uma fase de busca por novos conhecimentos.

♑ Capricórnio

Finanças compartilhadas, investimentos e questões mais profundas ganham atenção. Contratos e acordos devem ser analisados com cuidado.

♒ Aquário

Parcerias, relacionamentos e sociedades podem crescer. O período também pode deixar mais evidentes relações que já não estão equilibradas.

♓ Peixes

Trabalho, rotina e organização pessoal entram em foco. É uma oportunidade para buscar uma rotina mais produtiva sem abrir mão do bem-estar.

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