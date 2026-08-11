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Amor, Trabalho e Dinheiro: confira as previsões para o signo de Leão em 2026

O segundo semestre deste ano promete a realização de acontecimentos que darão mais sentido às escolhas

Victoria Rodrigues
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A temporada de Leão seguirá até o dia 22 de agosto. (Foto: Magnific)

Para todos os signos do zodíaco, o ano de 2026 guarda muitos acontecimentos bons e ruins, mas para os nativos de Leão esse momento representa um ano de expansão e protagonismo em diversas áreas da vida. Na análise astrológica, Urano movimentará a vida social e os projetos em grupo, trazendo assim novas conexões, ideias radiantes e algumas oportunidades que devem aparecer.

De acordo com o astrólogo João Bidu, nesse período é preciso seguir com valores, consciência e originalidade. "O grande destaque do ano é Júpiter chegando ao seu signo na metade do ano, ampliando seu brilho pessoal, abrindo portas e favorecendo conquistas importantes. Com o caminho livre, o segredo será crescer com consciência, alinhando essência, valores e autenticidade", revelou João Bidu.

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A temporada de Leão vai até o dia 22 de agosto

Confira a previsão para os leoninos em 2026: 

  • Amor

No campo do amor, os leoninos devem se deparar com algo totalmente diferente: um clima intenso e reviravoltas marcantes que serão de tirar o fôlego. "Para as solteiras, o ano amplia o magnetismo e o poder de atração, favorecendo encontros inesquecíveis e novos começos afetivos. A lição será amar com paixão, mas sem exageros, equilibrando desejo, verdade e maturidade emocional", explicou o astrólogo João Bidu.

  • Trabalho

Somado às novidades amorosas, os leoninos também passarão por um momento favorável em seus empregos, mesmo que venha o período conturbado do Mercúrio Retrógrado. "O ano favorece novas oportunidades e expansão profissional, desde que contratos, parcerias e investimentos sejam bem revisados, principalmente durante os períodos de Mercúrio Retrógrado em fevereiro, junho e outubro", revelou.

  • Dinheiro

Já na parte das finanças, há possibilidade de ganho e crescimento aos nativos de Leão, mas apenas se se houver estratégia e ousadia. "O dinheiro também passam por grandes movimentações em 2026, pedindo mais estratégia, foco e disciplina (...) Com tantos astros favorecendo seu sucesso, o segredo será usar a ousadia leonina para construir e fortalecer seu patrimônio", concluiu o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)

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