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Horóscopo de hoje 11/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 11 de agosto de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (11/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sustentar o progresso do jeito que vem se desenhando é a tarefa mais importante do momento, porque apesar de não haver resultados imediatos, representa a oportunidade de semear o que você colherá no futuro.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Muita coisa pode ser feita em nome do seu progresso material e espiritual, mas ao mesmo tempo há bastante fantasia envolvida, e isso não é bom, porque esse impulso faz com que você tome as decisões equivocadas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Essas articulações todas que você anda fazendo podem não dar resultados imediatos como esperado, mas tenha certeza, são sementes que acabarão germinando num momento futuro e em lugares inesperados. Vale a pena.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se você observar bem e abandonar momentaneamente o espírito crítico, poderá apreciar que está tudo em seus devidos lugares, só que estamos tão acostumados a achar que está tudo errado que é difícil apreciar o certo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É hora de você se envolver no jogo em andamento e driblar os problemas e limitações até achar a oportunidade de fazer o que você pretende, e colocar tudo novamente nos trilhos que brindem com serenidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Entre as limitações e as oportunidades de se livrar delas anda sua alma oscilando, porém, o que pareceria destinado a ser apenas desgaste, é a tensão que conduz ao progresso. Toque a bola em frente e nada mais.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Apesar de não ser possível fazer tudo do jeito que você gostaria, tampouco há razão para gastar tempo com queixas e lamentos, porque as coisas continuam progredindo da melhor maneira possível, com a ajuda das pessoas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 A vida, com seus habituais mistérios, não lhe brindará com nenhuma chance de fazer as reparações dos erros cometidos no passado. Essa é uma perspectiva que você precisaria fazer acontecer como efeito de sua vontade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É hora de você abrir o jogo e expor suas ideias mais profundas e realistas a respeito da vida e do andamento do passo da história, e nesse sentido não espere aplausos, porque muitas pessoas se sentirão contrariadas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Em outros momentos do passado você evitou fazer o que, agora, parece inevitável. Só falta você se munir de boa vontade e seguir em frente, porque sobre a marcha perceberá que é tudo mais fácil do que o imaginado.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure fazer amizade com o tempo, para fazer desse seu aliado, porque se ficar ansiosamente se convencendo de que o tempo passa e nada acontece, aí é que a coisa degringolaria de verdade. Confie no mistério da vida.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Procure arquitetar seu progresso de forma positiva, se aproximando às situações em que possa ser realizado, em vez de atuar negativamente, pensando o progresso como uma forma de escapar das limitações

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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