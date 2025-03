Já levou chifre? Descubra como cada signo reage à traição

A infidelidade é um tema delicado em qualquer relacionamento, e as reações diante dela podem variar radicalmente. Mas você já imaginou como o seu signo do zodíaco influencia sua postura nessa situação? A astróloga e coach holística Virginia Gaia revela os comportamentos típicos de cada signo ao lidar com a suspeita de uma traição. Confira o perfil astrológico e descubra se você se identifica!

Áries

Nativos de Áries não perdem tempo: ao menor sinal de desconfiança, partem para o confronto direto. Com sua natureza impaciente, questionam o parceiro de forma agressiva, priorizando a ação imediata em vez da análise racional.

Touro

Taurinos valorizam a estabilidade e, por isso, investigam silenciosamente. Eles observam mudanças no parceiro e usam a intuição antes de agir. Apesar da calma, a decepção é profunda – afinal, detestam dividir o que consideram seu.

VEJA MAIS

Gêmeos

Comunicativos por essência, geminianos buscam respostas por meio de conversas astutas. Analisam contradições nas palavras do parceiro e processam mentalmente as evidências, evitando conclusões precipitadas.

Câncer

A suspeita de traição ativa em Cancerianos uma avalanche de mágoas. Eles relembram até episódios antigos e tendem a se culpar, misturando ciúme retroativo com medo da rejeição.

Leão

Para Leão, uma possível traição é um golpe no ego. Feridos, rebaixam o parceiro publicamente, mesmo sem provas concretas. A vaidade ferida fala mais alto que a racionalidade.

Virgem

Virginianos analisam cada detalhe: mudanças de rotina, humor e até pequenos gestos. Controlam as emoções para montar um quebra-cabeça de indícios antes de confrontar.

Libra

Librianos buscam equilíbrio até na crise. Abrem o jogo para discutir não só a traição, mas todo o relacionamento. Ainda assim, a sensação de injustiça por investir tanto no romance persiste.

Escorpião

Ninguém desvenda segredos como Escorpião. Eles coletam provas, formulam teorias e planejam estratégias para abordar o tema. O ciúme e o desejo de controle os tornam mestres em descobrir a verdade.

Sagitário

Sagitarianos não perdem tempo com suposições. Eles questionam o parceiro de forma direta e, se confirmada a traição, rompem sem hesitar. A quebra de confiança é imperdoável para esse signo livre.

Capricórnio

Capricornianos valorizam compromisso acima de tudo. Ao desconfiarem, marcam uma "DR" para esclarecer tudo na hora. A traição, para eles, é uma falha grave de caráter.

Aquário

Aquarianos processam a desconfiança mentalmente, investigando quem seria o "terceiro elemento". Fingem desinteresse para testar o parceiro, mas não deixam passar nada.

Peixes

Piscianos mergulham em uma crise emocional. Sua visão romântica do amor é abalada, levando-os a questionar todo o relacionamento. Apesar da dor, tentam dialogar para entender o ocorrido.