Horóscopo do dia de hoje, 29/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 29/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

As pessoas costumam expressar suas opiniões de forma barulhenta, querendo ser vistas como detentoras da verdade. Porém, cada uma delas tem uma versão diferente do que é certo, o que leva a crer que, provavelmente, todas estão equivocadas.

Touro

Embora sua situação atual seja confortável, ela começa a se transformar em uma prisão, onde suas belas ideias sobre o futuro ficam aprisionadas, aguardando a chance de se manifestar. Não espere, aja agora.

Gêmeos

Construir relacionamentos é o verdadeiro propósito da nossa humanidade, e é por isso que a solidão pesa tanto sobre a alma, pois ela nos revela o quanto estamos nos afastando do nosso verdadeiro destino.

Câncer

Use sua capacidade de discernimento para separar as oportunidades valiosas das que, embora pareçam brilhantes, não merecem seu tempo e atenção. Nem tudo o que reluz é realmente útil.

Leão

Além de todo o trabalho que você desempenha, é essencial que você reserve tempo suficiente para descansar de forma qualitativa. Com a alma tranquila e relaxada, suas decisões serão mais sábias.

Virgem

Conclua o que está ao seu alcance e que traria alívio, para não carregar mais fardos. Se não puder finalizar completamente, pelo menos dê passos que te aproximem disso. A solução está nesse movimento.

Libra

Tanto a divindade quanto a maldade se encontram nos detalhes. Portanto, a partir de agora, preste mais atenção aos pequenos detalhes que você considera importantes, pois, sem essa atenção, eles podem se transformar em questões soltas e desconexas.

Escorpião

Agora, sua alma precisa de segurança. No entanto, para conquistar essa sensação, será necessário se lançar na busca por recursos materiais, o que, paradoxalmente, envolve a necessidade de assumir alguns riscos.

Sagitário

Nem toda ação deve ser tomada no calor do impulso. Somos humanos para não apenas reagir aos impulsos, mas também para construir sabedoria e agir de forma ponderada, levando em conta o momento e as consequências.

Capricórnio

Por mais forte que seja sua vontade, o melhor é ganhar tempo e adiar ações que você estava prestes a iniciar. Qualquer tempo que você conquistar será um grande benefício no futuro.

Aquário

Embora haja muitas pessoas dispostas a estabelecer algum tipo de relacionamento, mesmo que superficial, as pessoas de qualidade que você realmente precisa são raras. Mas, sim, elas existem.

Peixes

Lance suas ideias para o futuro com entusiasmo, mas não deixe de considerar as lições aprendidas recentemente. Sua alma aprendeu a distinguir boas ideias de fantasias passageiras. Siga em frente com confiança.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)