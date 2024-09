Horóscopo do dia de hoje, 29/09: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 29/09, domingo, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

As conclusões são importantes, porque a partir dessas sua alma pode abraçar o futuro com liberdade e boa vontade, ciente de que não deve nada a ninguém. Solte as amarras do passado, abrace o futuro desejável.

Touro

Faça aquilo que tenha sido combinado, a despeito de não ser o que você faria, caso não houvesse outras pessoas dando palpite. Nesta parte do caminho, não seria propício você fazer prevalecer sua vontade sobre o combinado.

Gêmeos

Cuide dos seus interesses. Nesta parte do caminho, é propício você tomar atitudes e iniciativas a favor de seus interesses particulares, mesmo que aparentemente esses conflitem com os interesses alheios.

Câncer

Suas ideias importam e provocam impacto nas pessoas com que você se relaciona. Algumas delas se sentem motivadas, enquanto outras recebem suas ideias como se fossem ofensas. Não se pode controlar as reações das pessoas.

Leão

Os acontecimentos mobilizaram emoções muito intensas em sua alma, e agora seria necessário tomar um tempo para digerir tudo que se colocou em marcha. Procure tomar distância do barulho social e ficar a sós com sua alma.

Virgem

O empenho que certas pessoas demonstram é motivacional. Permita que sua alma se contagie desse empenho; permita que essas pessoas liderem o momento na direção de uma condição produtiva, que beneficiará a todas as partes.

Libra

Agora é quando sua alma pode obter resultados importantes com mínimo esforço empenhado. Porém, atenção ao mínimo esforço, porque com a força exclusiva do pensamento não acontecerá nada além de pensar forte. Só isso.

Escorpião

O senso de aventura é sagrado, e se você tem motivação suficiente no dia de hoje para quebrar a rotina e se dedicar a fazer algo excitante, não duvide, se lance destemidamente à aventura. Esse é o destino.

Sagitário

Um dia a paciência acaba, e o faz sem prévio aviso, com aquele ar de que há minutos tudo parecia estar certo, mas de repente se levanta uma tormenta daquelas. A paciência, definitivamente, não é eterna.

Capricórnio

Este é o momento em que as pessoas se atrevem a tomar iniciativas que, talvez, cheguem um pouco atrasadas, mas que acontecem mesmo assim. Seria interessante você aproveitar a deixa e se motivar com isso.

Aquário

O momento seria de descanso, mas a alma não se importa com o calendário da civilização. Ela se encontra vinculada ao organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo, que neste momento propicia o trabalho.

Peixes

Aquilo que seja obrigatório fazer não há de contradizer seus desejos, porque senão esses deixariam de ser desejos para se transformarem em caprichos. Se as obrigações são dignas, são desejáveis também.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)