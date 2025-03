Horóscopo do dia de hoje, 29/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 29/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A rotina está intensa e repleta de acontecimentos simultâneos, o que pode gerar certa confusão sobre qual direção tomar. Priorize momentos de descanso para manter a clareza mental e tomar decisões mais assertivas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Sua sensibilidade está em alta, captando emoções de diversas fontes. Em vez de tentar entender cada sentimento, entregue-se à experiência e permita-se sentir sem culpa. O autoconhecimento vem com a aceitação.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A vida segue um ritmo acelerado e caótico, mas essa é a natureza do jogo. Se tudo estivesse estagnado, significaria uma desconexão com o mundo. Encare a dinâmica do dia como um convite para evoluir.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As possibilidades são vastas, mas nem todas serão produtivas ou positivas. Avalie com cautela suas opções e escolha com sabedoria onde investir sua energia. Foco e planejamento são essenciais.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mudanças são inevitáveis, e agora é o momento ideal para se reinventar. Observe o cenário atual e ajuste seus planos para alinhar-se ao novo ciclo. A adaptação é a chave para o sucesso.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A intuição pode estar indicando perigos iminentes, mas isso não significa que sejam reais. Sua sensibilidade capta as turbulências do mundo, e o melhor a fazer é deixar fluir sem temor. Confie no processo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O caos pode estar ao seu redor, mas a maneira como você lida com isso faz toda a diferença. Em vez de tentar entender a origem de tudo, concentre-se em transformar a situação em algo produtivo para sua jornada.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Novas oportunidades continuam surgindo, ampliando seu leque de escolhas. Contudo, nem tudo será viável. Para garantir bons resultados, faça uma seleção criteriosa e aposte no que realmente faz sentido para você.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O desejo de viver todas as experiências pode ser intenso, mas lembre-se de que o tempo é limitado. Equilibre seus anseios com a realidade e aproveite cada momento de forma significativa.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você já superou inúmeros desafios e ainda há muitos pela frente. A sensação de ter vivido várias vidas em uma única jornada é real, e novas perspectivas estão se desenhando. Esteja pronto para avançar.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A organização da rotina é essencial para alinhar suas metas com seus sonhos. Crie uma base segura para que sua alma se sinta confiante e siga firme rumo ao futuro com entusiasmo e determinação.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Buscar estabilidade, conforto e segurança é fundamental, mesmo diante das adversidades do mundo moderno. Vale a pena lutar por um equilíbrio que permita viver em paz, sem deixar de enfrentar os desafios necessários.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)