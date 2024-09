Horóscopo do dia de hoje, 28/09: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 28/09, sábado, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Finalizar o que está pendente deve ser sua prioridade neste momento. Dessa forma, sua alma se libertará das amarras do passado, permitindo que você acolha o futuro com alegria e espontaneidade. É isso aí!

Touro

Evite impor sua vontade ou se desviar dos acordos feitos com os outros. Mesmo que pareça tentador, mantenha-se fiel ao que foi combinado por enquanto.

Gêmeos

Em certos momentos, não é possível atender aos interesses de todos, e alguém precisa abrir mão de algo. Agora, não se trata de sacrificar seus próprios interesses, mas de defender o que é seu.

Câncer

Siga suas convicções e torne-se o exemplo prático do que defende. Assim, suas ideias não enfrentarão discordâncias ou discussões infrutíferas.

Leão

Embora seja tentador, este não é o momento ideal para colocar suas ideias em ação. Dedique-se a amadurecê-las e teste seus instintos aos poucos, observando os resultados.

Virgem

Você não precisa liderar ou competir pela liderança, pois isso ocorrerá naturalmente. Apenas siga o fluxo e mantenha suas ações organizadas e planejadas.

Libra

Nossa sociedade tenta acreditar que o poder do pensamento é suficiente para moldar a realidade. Embora a força do pensamento seja importante, sem ação concreta, ela pode levar à frustração.

Escorpião

Falar abertamente sobre suas verdades pode ser difícil, pois as pessoas podem interpretá-las como ofensas em vez de esclarecimentos. Busque formas cordiais e eficientes de se comunicar.

Sagitário

É essencial que você intervenha com firmeza para direcionar as coisas conforme seus desejos, pois, do contrário, as circunstâncias podem dominar e distorcer o que você realmente quer ver acontecer.

Capricórnio

Dê espaço para que as pessoas se expressem e ajam conforme suas vontades. Não é necessário prevalecer neste momento; adapte-se ao que elas decidirem para o bem de todos.

Aquário

Este é um período repleto de possibilidades, mas lembre-se de que o dia ainda tem apenas 24 horas. Tenha isso em mente para não se sobrecarregar.

Peixes

Quando suas obrigações se alinham aos seus desejos, sua alma vivencia uma alegria rara, tornando a vida mais sobre soluções do que problemas. Essa harmonia é resultado da força de vontade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)