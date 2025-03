Horóscopo do dia de hoje, 28/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira, 28/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Em breve, os obstáculos que vinham limitando suas ações começarão a desaparecer. Essa pausa forçada não foi em vão, pois permitiu que você amadurecesse e ganhasse mais clareza sobre seus próximos passos.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Há um magnetismo no ar que desperta ansiedade, trazendo a sensação de que algo está prestes a acontecer. Sua mente pode oscilar entre expectativas positivas e preocupações, então procure manter o equilíbrio.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sonhos e planos são fundamentais, mas chega o momento de transformar ideias em ação. Agora é a hora de deixar a imaginação um pouco de lado e se dedicar à concretização de seus objetivos.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Assim como sua alma parecia estar em um túnel estreito nos últimos dias, agora tudo se amplia e se torna mais claro e vibrante. Essas oscilações fazem parte da vida e trazem aprendizados valiosos.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O universo está enviando sinais positivos, mas para percebê-los, é essencial manter o coração aberto. Se estiver sobrecarregado de preocupações e ansiedade, corre o risco de deixar oportunidades passarem despercebidas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Nem todos os sorrisos são sinceros, e a realidade pode ser bem diferente das aparências. Mantenha o discernimento e não permita que carências emocionais criem armadilhas que possam prejudicá-lo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Não deixe que a vida passe enquanto você apenas sonha e planeja. Preencha seu tempo com ações concretas, mesmo que não sejam exatamente as que deseja. Elas podem ser o caminho para grandes realizações.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As boas sensações surgem sem aviso e devem ser aceitas com naturalidade. Mais do que isso, tente cultivá-las ativamente, prolongando esses momentos positivos por meio da sua própria vontade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Entre o antigo e o novo, a escolha perfeita pode não existir, pois sua essência é um equilíbrio entre memórias e aspirações. Talvez não seja necessário decidir agora – permita-se navegar entre esses extremos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A mente transita entre devaneios e conexões profundas. Na maior parte do tempo, os pensamentos são dispersos, mas em momentos raros, ela se sintoniza com algo maior e mais belo. Esse pode ser um desses momentos.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A prosperidade pode não se manifestar da forma que você espera, mas está ao seu redor. Amplie sua percepção sobre como a vida distribui suas dádivas e descubra novas oportunidades de crescimento.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Apesar dos desafios recentes, você está perto de superar suas limitações. A vida, com sua magia, está agindo a seu favor, mesmo que nem sempre da maneira que você imaginava. Confie no fluxo e siga em frente.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)