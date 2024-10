Horóscopo do dia de hoje, 27/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste domingo, 27/10, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

A vantagem das emoções sobre a lógica racional é que elas não podem mentir, são o que são, enquanto a lógica racional pode distorcer tanto a realidade que, no fim, pareça que a verdade não exista. Assim são as coisas.

Touro

É difícil saber se as pessoas se aproximam de você porque apreciam suas ideias ou se elas são motivadas por interesse e só querem saber de seus recursos materiais. Não importa, agora não é hora de se envolver nessa pergunta.

Gêmeos

É importante ter instrumentos eficientes para abrir caminho na vida, porém, ainda mais importante do que sair à procura desses instrumentos é observar tudo que já se encontra disponível e ao alcance de sua mão.

Câncer

Estar no meio de pessoas que sejam simpáticas é uma vantagem, porque pelo menos não haverá conflito na hora de fazer escolhas, já que, em geral, haverá consenso sobre o que seja confortável e desejável. Melhor assim.

Leão

O nível de certeza que você busca nesta parte do caminho está difícil de encontrar, não porque seja impossível, mas porque as coisas ainda não atingiram esse nível de consistência e estabilidade. Siga em frente.

Virgem

Busque uma alternativa para hoje, evite se repetir, porque ainda que haja milhares de apelos para que a rotina se preserve, se a sua alma experimentar um momento criativo virá um regozijo que durará vários dias. Em frente.

Libra

É comum que as pessoas se apropriem das ideias alheias, e isso acontece porque elas entendem que poderiam ter pensado o mesmo, e se identificam tanto com a qualidade das ideias que as consideram próprias. É assim.

Escorpião

Mesmo com a alma tomada por certezas, você faria bem em continuar questionando o que dá por sabido, porque assim você evitaria enfiar os pés pelas mãos e depois ter de se arrepender pela ingenuidade experimentada.

Sagitário

Por melhores que sejam suas intenções, se não forem expressas de forma aberta e transparente, acabarão levantando suspeitas e desconfiança. Se não quiser abrir o jogo, então aguarde por um momento melhor.

Capricórnio

Cuide para que a fatia de trabalho que fica sob sua responsabilidade não seja desproporcional daquela que cabe às pessoas que estão com você nesta parte do caminho. A divisão do trabalho há de ser justa.

Aquário

O destino humano entre o céu e a terra não precisa ser sofrido, como é o entendimento comum sobre as coisas. O destino humano pode muito bem ser pautado pela alegria, que se desenvolve independentemente das circunstâncias.

Peixes

Procure se movimentar com graça e elegância por onde você transitar, porque assim você atrairá as pessoas que ajudarão você a tentar encaixar suas ideias maravilhosas na estreita realidade concreta. É assim.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)