Horóscopo do dia de hoje, 27/09: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do hoje, 27/09, sexta-feira, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

A impaciência tem suas razões, mas nem sempre são válidas. É importante administrar sua energia vital para que essas razões não prevaleçam quando não forem apropriadas. Tente se conter, dentro do possível.

Touro

Sua alma percebe alternativas que passam despercebidas para aqueles com quem você tem feito acordos. É melhor não tentar convencer ninguém de nada e seguir com o que foi combinado.

Gêmeos

Se você não cuida de seus interesses, não se iluda achando que alguém fará isso por você, pois neste momento todos estão focados em si mesmos. Vale a pena estar atento.

Câncer

O nervosismo que você sente pode ser canalizado de maneira produtiva, mas isso exige que você se afaste de pessoas que estão constantemente discutindo e criando conflitos. Mantenha distância.

Leão

O que você deseja ainda requer mais amadurecimento. Portanto, é melhor se afastar de pessoas que pressionam por ações imediatas, pois essa urgência pode levar a erros.

Virgem

A sinergia é poderosa, pois combina as motivações e esforços de várias pessoas em um foco de ação imbatível. Essas ocasiões são raras, então aproveite-as ao máximo.

Libra

Com pouco esforço, você pode obter grandes resultados neste momento. No entanto, evite a tentação de acreditar que apenas o poder do pensamento será suficiente; o esforço é necessário.

Escorpião

As verdades que você precisa comunicar são difíceis. Para que sejam compreendidas e não vistas como ofensas, é fundamental encontrar uma maneira gentil de expressá-las.

Sagitário

Você tem a chance de concretizar o que deseja, mas não há mágica envolvida, apenas o esforço e a persistência, além de aproveitar a oportunidade que se apresenta.

Capricórnio

As iniciativas dos outros podem fortalecer sua boa vontade. Colaborar com eles facilitará a realização de tarefas que seriam muito mais desafiadoras se você dependesse apenas de seus próprios recursos.

Aquário

A genialidade humana se baseia no uso de ferramentas que potencializam a realização. Torne-se consciente das ferramentas necessárias para alcançar o que deseja.

Peixes

Fazer o que é necessário nem sempre significa fazer o que você deseja. Quando você consegue desejar o que é necessário, a vida se torna livre de ansiedades inúteis. Assim, deveres e desejos se harmonizam.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)