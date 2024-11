Horóscopo do dia de hoje, 26/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 26/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Se não houver leveza, melhor ficar em casa e fazer qualquer outra coisa diferente da planejada. Tudo dará certo e prosperará na mesma medida em que sua alma preservar a leveza ao longo do dia, rindo das trapalhadas.

Touro

De algum lugar terão de sair os recursos para colocar em prática suas ideias, e as pessoas que os possuem precisam enxergar com clareza tudo que está envolvido. Portanto, vale a pena iniciar um bom planejamento.

Gêmeos

Que tudo esteja aparentemente bem não significa que você não deva prestar atenção aos detalhes das coisas que estiverem em andamento, porque tanto o demônio quanto os anjos são percebidos através dos detalhes.

Câncer

Há pessoas que querem seu bem de verdade, há outras que querem seu bem, mas não se esforçariam nesse sentido de jeito algum, e há também pessoas que aparentam querer seu bem, mas agem no sentido contrário quando podem.

Leão

Melhor correr o risco de aparentar chatice, mas cobrar o que precisa ser feito, do que depois você ter de arrumar o que as outras pessoas fizeram errado. Agora é um momento em que vale a pena ser exigente.

Virgem

Melhorar a situação é sempre um bom projeto, e muito mais ainda se ao começar esse movimento você perceber que em vez de melhorar, piora, que sua alma se abstenha de insistir nesse sentido. Saber recuar é sinal de sabedoria.

Libra

Sempre tudo parece mais fácil na teoria do que na prática, mas isso não há de servir para se desanimar diante do caminho que se abre à sua frente. Ao contrário, a parte mais divertida é a da realização, com certeza.

Escorpião

A purpurina dessa época do ano faz parecer que o mundo seja uma beleza, mas é importante ter em mente que as coisas se degradaram muito ao longo dos meses anteriores, e que não há sinal de melhora. Adaptação.

Sagitário

O desapego livrará você de muita encrenca, porque se você continuar se agarrando a relacionamentos, projetos ou objetos que não têm mais cabimento em sua vida, é assim que se articula o processo de sofrer.

Capricórnio

A alma sempre tenta orientar as atitudes que nossa personalidade toma, mas nem sempre estamos dispostos a prestar atenção a esse tênue voz interior que procura nos proteger de nós mesmos e de nossa ignorância.

Aquário

Muitas ideias que parecem luminosas e maravilhosas na hora em que surgem, depois se mostram impraticáveis e precisam ser descartadas, exceto se sua alma arda de vontade de as realizar, apesar de tudo e de todos.

Peixes

Você sabe, por experiência, que nas conversas entusiasmadas tudo parece fácil, mas que, na prática, não há facilidade envolvida em projeto algum. Tenha isso em mente para, dessa vez, não se frustrar de novo nos compromissos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)