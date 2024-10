Horóscopo do dia de hoje, 25/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 25/10, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Explicar sentimentos é coisa de poetas, mas todos temos um pouco de louco, médico e poeta. Quando a oportunidade surgir, busque maneiras criativas de expressar o que parece inexpressável.

Touro

Se você procura relacionamentos desinteressados e espontâneos, saiba que neste momento os vínculos são baseados em interesses específicos, e não há problema nisso.

Gêmeos

Antes de sair em busca do que falta, observe tudo que está ao seu alcance. Muitas vezes, você não precisa de nada além dos recursos disponíveis.

Câncer

Às vezes, sacrificar seus próprios desejos para agradar os outros parece insensato, mas pode ser a melhor escolha, mantendo os relacionamentos em harmonia.

Leão

Refletir sobre seu papel nos acontecimentos pode ser muito útil agora. Isso o ajudará a entender como poderia agir de forma diferente e ter resultados melhores.

Virgem

Poucas coisas valiosas são suficientes para saciar sua vontade de avançar e romper a inércia. Criar é essencial, e você não precisa de muitos recursos para isso.

Libra

Ideias têm poder e expressá-las é ainda mais poderoso. Não é de se admirar que alguns tentem se apropriar das ideias alheias, acreditando que a invisibilidade delas as torna de domínio público.

Escorpião

Muitas decisões erradas são tomadas com entusiasmo, na crença de estarmos no caminho certo. É comum não percebermos que podemos estar do lado errado da história.

Sagitário

É importante deixar claras suas intenções para evitar que as pessoas formem suspeitas infundadas, que surgem da falta de clareza na sua expressão.

Capricórnio

Ter alguém dando ordens pode ser irritante, mas às vezes é necessário para que você não se distraia e deixe de fazer o que é realmente imprescindível.

Aquário

Nem tudo precisa ser conquistado através de esforço intenso. Às vezes, sua alma avança melhor com atitudes leves e alegres. Que esse seja seu momento.

Peixes

Com planejamento, você terá tempo e recursos para realizar o que deseja, além de se divertir e aproveitar bons momentos. Afaste as preocupações, pois são desnecessárias.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)