Horóscopo do dia de hoje, 24/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 24/10, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Organize seu ambiente para recuperar a clareza que se perdeu na bagunça. A ordem ajudará a perceber o que realmente importa e o que pode ser deixado de lado.

Touro

Agora, mais do que marcar um gol, é importante manter o jogo em andamento. O processo é mais relevante que a vitória ou a derrota. O jogo é o essencial.

Gêmeos

Cuide da sua segurança e conforto, tomando atitudes que os priorizem. Evite distrações e mantenha-se focado no que realmente importa.

Câncer

Tome a iniciativa para realizar o que deseja. Se ficar esperando por oportunidades, perderá a chance que está se apresentando agora.

Leão

Evite revelar suas intenções. Deixe que as pessoas, inclusive as mais próximas, descubram seus planos somente depois de começá-los.

Virgem

Comunique suas ideias de forma clara. Há pessoas dispostas a ajudá-lo a transformar suas teorias em prática. É hora de agir.

Libra

Não deixe que os perigos do caminho pesem em sua consciência. Muitos deles são apenas preocupações infundadas que podem deixar sua alma tensa. É melhor não se prender a isso.

Escorpião

Apesar da insegurança que você oculta, ao abrir-se, verá que as coisas fluirão com mais facilidade do que esconder suas verdadeiras emoções.

Sagitário

Pensar sobre a complexidade da situação não resolverá nada. A ação prática é necessária; só pensar não ajudará neste momento.

Capricórnio

Cooperar será mais benéfico do que competir. Para isso, você precisará superar o impulso automático de competir com quem parece estar à frente.

Aquário

Concentre-se em organizar tudo ao seu redor. A bagunça pode fazer você perder oportunidades valiosas. A ordem pode ser trabalhosa, mas é fundamental.

Peixes

O que você deseja está ao seu alcance, mas requer organização para ser realizado. Não é uma questão de recursos, mas de um planejamento que encaixe seus desejos no tempo certo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)