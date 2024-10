Horóscopo do dia de hoje, 23/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta-feira, 23/10, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Dedique sua energia vital a organizar os ambientes onde você passa a maior parte do tempo. Verifique se não é necessário fazer mais espaço, livrando-se de tralhas que não precisa mais ter.

Touro

Mantenha a bola em movimento, mesmo que sua alma ainda não tenha certeza do que fazer. Neste momento, a dinâmica do jogo é mais importante do que marcar um gol.

Gêmeos

Agora é um ótimo momento para combater a distração. Isso não significa que você não deva se entreter, mas evite que todo seu tempo seja voltado para diversão. Isso requer atenção.

Câncer

Nada mudará se você não assumir a responsabilidade de tomar a iniciativa e, com determinação, fazer acontecer o que, de outra forma, ficaria adormecido. Tome a iniciativa.

Leão

Faça o que precisa ser feito com total discrição, sem que ninguém, nem as pessoas mais próximas, saiba exatamente seus planos. Crie um mistério e apoie-se apenas nas suas intenções.

Virgem

Se as pessoas seguem suas ideias ou não, isso não é tão relevante quanto continuar apresentando-as. Alguém, inevitavelmente, se interessará em dar continuidade ao que você propõe, por isso, siga divulgando.

Libra

O que antes eram adversidades agora se transforma em oportunidades que sua alma pode usar para avançar. As coisas são assim, mutáveis e cheias de complexidades imprevisíveis.

Escorpião

Abra o jogo agora, mesmo que você não tenha total segurança sobre os resultados. O tempo de se preservar e ficar à margem acabou. É hora de ser transparente e evidente para todos.

Sagitário

Se quiser ajudar, reconheça que o cenário é complexo e que não há uma solução mágica que resolva tudo de uma vez. O que se pode fazer é organizar e trazer ordem.

Capricórnio

A competição não é saudável neste momento; é melhor cultivar laços de cooperação e solidariedade, mesmo que sua alma se sinta um pouco ameaçada pelo progresso dos outros. Isso é temporário.

Aquário

A ordem prepara o caminho para que o destino, com seus movimentos misteriosos e imprevisíveis, traga as oportunidades que se alinham com suas intenções. Organize-se, valerá a pena.

Peixes

Faça o que puder para organizar suas atividades dentro de um prazo viável, definindo o que precisa ser feito imediatamente e o que pode vir depois. Com ordem, você conseguirá fazer muito mais do que o normal.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)