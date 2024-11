Horóscopo do dia de hoje, 22/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 22/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Se você sentir que precisa descansar, faça disso a prioridade do dia de hoje, independentemente de haverem assuntos que requeiram sua atenção prática. Sempre haverá outro momento para resolver os perrengues. Divirta-se.

Touro

Se você não encontrar sossego nos mesmos lugares de sempre, e as pessoas com quem normalmente sua alma se sentiria bem produzem o efeito contrário, não se preocupe, tudo isso passará sem deixar rastros. Nenhum rastro.

Gêmeos

Fale sobre assuntos banais e silencie a respeito dos temas que realmente precisam ser abordados, porque neste momento as pessoas andam bastante desorientadas, e isso faria com que os temas importantes fossem banalizados.

Câncer

Nada do que você fizer com a firme intenção de obter resultados concretos encontraria suporte para dar certo hoje. Que tal declarar feriado prolongado e fingir que hoje é descanso? Faça isso em nome de sua saúde.

Leão

Nenhuma atitude resolveria nada agora, ao contrário, se você insistir em tomar iniciativas para solucionar qualquer coisa que acontecer, provavelmente se verá na difícil situação de dar murro em ponta de faca.

Virgem

A sensibilidade exacerbada acentua a insegurança, a única boa notícia dessa condição é que não transparece a ninguém além de sua própria alma. Portanto, finja demência e faça cara de paisagem. Ninguém notará nada.

Libra

Apesar de ter compromissos sociais que não dá para evitar, entenda o seguinte: é desnecessário que você se preocupe com dar seu melhor ou com que tudo dê certo. Agora é um momento em que dá para relaxar, apesar de tudo.

Escorpião

Quando parecer que se abre uma oportunidade para você finalizar o que tem em mente, pare tudo e observe melhor, porque muito provavelmente a perspectiva é enganosa, ou traz consigo vieses insuspeitados.

Sagitário

Às vezes a gente se convence de ter razão, mas se déssemos uma olhada mais objetiva em nossos argumentos, com certeza descobriríamos que não é bem assim. Agora é quando sua alma pode fazer descobertas importantes.

Capricórnio

Nem sempre as suspeitas são verdadeiras, porque em muitos casos a alma se encerra em sentimentos que, para ela, são válidos, mas que não têm nada a ver com o que está acontecendo no mundo exterior. É assim.

Aquário

As pessoas andam mais desorientadas do que o normal, e isso há de acender uma luz amarela em sua alma, para poder tomar distância delas, já que a orientação é como bocejo: bastante contagiosa, gruda na alma e se reproduz.

Peixes

Ainda que tenha tarefas para cumprir e não seja possível deixar nada para depois, procure adotar uma postura leve e despreocupada, e assim você se divertirá com os trancos e barrancos que acontecerem. Tudo leve.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)