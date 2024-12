Horóscopo do dia de hoje, 21/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 20/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

As pessoas certas serão reconhecidas quando você tiver clareza sobre os seus objetivos. Saber o que precisa delas é o primeiro passo para identificá-las com precisão.

Touro

Os instrumentos que você busca já estão ao seu alcance, possivelmente entre itens esquecidos e pouco utilizados. Não é necessário nada novo, apenas valorizar o que você já tem.

Gêmeos

Investigar com perguntas é uma forma de aprendizado, mas questionar com o objetivo de confirmar suspeitas pode levar ao engano. A primeira opção amplia seu entendimento, enquanto a segunda o limita.

Câncer

As pessoas podem parecer as mesmas, assim como você, mas isso não significa que elas não possam mudar. Esteja aberto a novas versões tanto dos outros quanto de si mesmo.

Leão

Grandes conquistas começam de forma modesta. Aceite que os começos podem parecer pequenos, mas eles trazem consigo o potencial de crescimento que sua alma busca.

Virgem

Suas metas serão alcançadas, mas exigirão sacrifícios inesperados. A decisão de seguir em frente ou não depende de como você encara esses desafios e reorganiza suas prioridades.

Libra

Este é o momento de resolver questões pendentes nos relacionamentos. Dedique-se a fechar ciclos e amarrar pontas soltas que foram deixadas para trás ao longo dos anos.

Escorpião

Suas suspeitas podem ou não ter fundamento, mas o essencial agora é administrar bem seu tempo. Foque em finalizar tarefas importantes, evitando distrações desnecessárias.

Sagitário

Você nunca sabe como as pessoas poderão ser úteis no futuro. Por isso, trate a todos com respeito e cuidado, cultivando relacionamentos que podem ser valiosos mais adiante.

Capricórnio

“Agora é com você” não significa carregar todas as responsabilidades sozinho. Aproveite para construir boas parcerias e compartilhar o peso das decisões.

Aquário

Certos aspectos da alma precisam ser preservados. Evite compartilhar tudo, pois nem todos saberão valorizar o que é importante para você. Um pouco de discrição será útil neste momento.

Peixes

As coisas se ajeitam, mas isso depende da sua atenção e esforço. Não espere que tudo se resolva por conta própria; assuma o controle e organize o que precisa ser ajustado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)