Horóscopo do dia de hoje, 21/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 21/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Durante um curto tempo, haverá entendimento, mesmo sobre os assuntos que antes pareciam impossíveis de resolver. Aproveite a janela que se abre na vida para solucionar problemas antigos. Melhor assim.

Touro

É comum que as pessoas comuniquem mais os perrengues e dores que sofrem do que as alegrias e conquistas que vivenciam. É importante você se concentrar naquilo que representa soluções e perspectivas que ampliem o cenário.

Gêmeos

Celebre o sucesso dos outros como se fosse seu, porque apesar de ser essa uma atitude difícil de adotar, se você conseguir se aproximar um pouco dessa postura, verá que seria o melhor para sua alma.

Câncer

O cenário é tão complexo que a alma quase se convence de que não dará conta de administrar tudo com sabedoria. Porém, é importante seguir em frente com suas intenções, apesar dos medos que sentir.

Leão

O consenso é muito importante, mas se for quase impossível de alcançar, então procure ser firme em suas demandas, sem abrir mão do que considera imprescindível para que tudo corra da melhor forma possível.

Virgem

Coloque tudo em ordem, mas não espere que as circunstâncias ajudem nesse movimento, porque será o contrário. Organize tudo como resultado de sua vontade prática e assertiva.

Libra

Você encontrará o que procura, mas não da forma que imagina, pois desta vez os mistérios da vida falarão mais alto do que suas estratégias racionais. É hora de sua alma se abrir ao que der e vier. Dará e virá.

Escorpião

Sempre há uma forma de tirar proveito de uma contrariedade e colocá-la a seu favor, mas para isso acontecer, sua alma precisa superar a densa nuvem de ressentimento que surge quando a contrariedade aparece.

Sagitário

Agora é o momento em que sua alma encontra a oportunidade de expressar as verdades que estavam engasgadas, mas isso deve ser feito sem ofensas ou desejos ocultos de hostilizar ninguém.

Capricórnio

As coisas estão complicadas, mas sua alma não deve se convencer de que essa é uma experiência única, pois as pessoas, em geral, estão desesperadas e acabam empurrando problemas umas para as outras, complicando tudo.

Aquário

A motivação que as pessoas oferecem será bem-vinda, mas é importante que você não dependa delas para seguir em frente. Você precisa acreditar em seus planos e testá-los na realidade para aperfeiçoá-los. É assim.

Peixes

Por pior que o cenário pareça, confie que sua alma conseguirá encontrar uma saída para todos os perrengues em andamento e, ainda mais, encontrará um caminho de progresso para seguir em frente.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)