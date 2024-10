Horóscopo do dia de hoje, 21/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda-feira, 21/10, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

O nervosismo nos relacionamentos sociais não pode mais ser justificado pelo que acontece no mundo. É algo que as pessoas poderiam controlar, se não se acomodassem no sentimento trágico.

Touro

Tudo parece confirmar sua desconfiança, mas isso é resultado de você alimentar essa desconfiança. Tente, pelo menos por um instante, experimentar algo diferente. A confiança é importante.

Gêmeos

É mais essencial fazer o necessário para avançar do que pressionar as pessoas e os fatos para que se encaixem nas suas preferências. A necessidade é a verdadeira mãe do destino.

Câncer

Mantenha a calma e não se deixe levar pela ansiedade das pessoas ao seu redor. Mesmo com assuntos sérios, com juízo tudo será resolvido.

Leão

Você tem recursos suficientes para lidar com o que acontece. Mesmo que sua alma se sinta intimidada, busque passar rapidamente por esse sentimento e se recompor.

Virgem

Mesmo que algumas pessoas causem inconvenientes, prefira evitar conflitos e faça as pazes o mais rápido possível. Isso ajudará você a seguir em frente sem distrações.

Libra

O que aconteceu no passado ainda afeta sua alma, impedindo que você tome ações eficientes. É hora de cortar laços com o passado e se lançar em um novo ciclo.

Escorpião

Não espere que tudo seja simples, pois o cenário exige atenção e cuidado. No entanto, evite manter sua alma tensa o tempo inteiro, esperando o pior.

Sagitário

Mantenha a cabeça no lugar e use o juízo. Essas posturas ajudarão você a escolher sabiamente diante do descontrole de algumas pessoas. Não deixe que isso contamine seu humor.

Capricórnio

Às vezes, é preciso fazer o que os outros não se atrevem. Nem sempre dá para agir como você deseja, não por medo, mas porque não é seu estilo.

Aquário

Suas preocupações podem parecer realistas, mas também é realista valorizar sua capacidade de enfrentar tudo isso.

Peixes

Diante das adversidades, passe rapidamente pela vertigem do medo e retorne ao seu eixo. Você verá, pela experiência, que dará conta do recado e muito mais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)