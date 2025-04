Horóscopo do dia de hoje, 20/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 20/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Planejamento é essencial para evitar arrependimentos futuros. As energias estão se alinhando, mas ainda não é o momento de encerrar definitivamente pendências importantes. Paciência e estratégia serão suas melhores aliadas nos próximos dias.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Adote uma postura colaborativa e empática. Em vez de focar apenas em seus próprios interesses, procure facilitar a convivência e a harmonia ao seu redor. A noção de limites e território está passando por transformações, e a flexibilidade é fundamental.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Defina metas claras e direcione suas decisões com firmeza. A dualidade faz parte da sua essência, mas agora é necessário deixar a ambiguidade de lado e mostrar posicionamento. Tome as rédeas da situação com confiança e siga em frente.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Siga sua intuição na hora de proteger seus recursos. Embora conselhos externos possam parecer bem-intencionados, sua sensibilidade é a bússola mais confiável neste momento. Evite decisões movidas pela ansiedade dos outros.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Evite pressa: na prática, as coisas caminham em ritmo próprio. Embora mentalmente tudo pareça resolvido, o mundo real exige paciência. Forçar situações pode gerar frustração. O melhor agora é esperar o tempo certo para agir.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Comunique-se com prudência e responsabilidade. Seus princípios pessoais influenciam diretamente suas palavras e atitudes. Ao expressar suas opiniões, procure manter o equilíbrio entre convicção e sensatez.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O verdadeiro progresso vem da cooperação, não da competição. O momento pede uma mudança de perspectiva: em vez de buscar vantagens individuais, aposte no trabalho conjunto e em soluções coletivas. Essa é a chave da evolução atual.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Confie no destino: proteção virá de formas inesperadas. As respostas que você procura não estão nas pessoas ao seu redor, mas nas coincidências significativas e nos acontecimentos que fogem do controle. Esteja atento aos sinais.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Transforme suas ideias em ações concretas. Sonhar é essencial, mas sem planejamento, seus projetos correm o risco de não sair do papel. O sucesso está ao seu alcance, desde que você estruture bem os próximos passos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cautela é a melhor estratégia diante da ansiedade alheia. Evite se envolver em oportunidades duvidosas só porque parecem vantajosas. Muitas vezes, o impulso leva a problemas desnecessários. Prefira a análise cuidadosa.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Evite atalhos em busca de prazer imediato. Algumas recompensas valem mais quando esperadas. Manobras arriscadas podem comprometer seus objetivos. Confie no tempo e valorize o que é construído com consistência.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Relacionamentos colaborativos são a chave para a superação. Quando as pessoas ao seu redor começarem a abandonar o medo e se abrirem ao diálogo, será possível perceber que a solução dos problemas sempre esteve na união e empatia.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)