Horóscopo do dia de hoje, 20/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta-feira, 20/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Siga em frente com determinação, superando barreiras e apostando no que deseja realizar nas próximas semanas. A fé e o planejamento inteligente serão seus maiores aliados para transformar desafios em conquistas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Este é um momento de introspecção. Observe o mundo ao seu redor, reflita e recarregue suas energias para tomar decisões assertivas nas próximas semanas. A calma será essencial para trilhar o caminho certo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Suas ideias podem parecer ousadas, mas o mais importante agora é escolher bem com quem compartilhá-las. Busque parceiros estratégicos para transformar suas visões em realidade, sem deixar que fiquem apenas no plano mental.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Transforme seus sonhos em realidade, encontrando formas de aplicar sua imaginação ao mundo concreto. Essa é a tarefa da alma humana: equilibrar o que deseja com o que pode realizar no momento presente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo diante dos desafios, sua mente vislumbra um futuro promissor. Esses pensamentos não são apenas devaneios, mas sim vislumbres de oportunidades que podem se concretizar. Mantenha-se focado e otimista.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Grandes conquistas exigem alguns riscos. Não há caminho totalmente seguro, mas escolher bem quais riscos assumir pode fazer toda a diferença. Confie na sua análise e aja com prudência para alcançar resultados sólidos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O verdadeiro sucesso é aquele que pode ser compartilhado. Quando aprender a celebrar as conquistas alheias como se fossem suas, perceberá que o mundo caminha rumo aos valores que todos admiram e desejam viver.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para atingir seus objetivos, reúna os recursos que já possui antes de buscar novas alternativas. Muitas vezes, o que você precisa já está ao seu alcance, apenas esperando ser organizado e aproveitado da melhor forma.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua energia está renovada e precisa ser bem direcionada. Em vez de apenas buscar alívio para as tensões recentes, canalize essa força para algo produtivo e significativo. Use essa vitalidade com inteligência.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É hora de fechar ciclos e iniciar novos capítulos. Deixe para trás o que não se desenrolou como esperado e concentre-se em novas oportunidades que começam a surgir. O futuro depende das suas escolhas agora.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Há conversas importantes a serem feitas, mas evite tratar de tudo ao mesmo tempo. Separe os assuntos e aborde-os com calma, garantindo que cada tema seja resolvido sem gerar confusão ou conflitos desnecessários.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Priorize sua estabilidade emocional e financeira. Diante da incerteza do mundo, manter o equilíbrio será essencial para tomar decisões acertadas e construir um futuro mais seguro e tranquilo para você.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)