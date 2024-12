Horóscopo do dia de hoje, 19/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 19/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Nenhum tempo passado foi melhor do que o presente, e o futuro promete ainda mais. Permaneça no fluxo da Vida maior e aproveite as experiências que vêm com sua existência.

Touro

Certezas oferecem conforto e segurança, mas a vida sempre será maior do que elas. Mantenha sua mente e coração abertos ao desconhecido para viver plenamente.

Gêmeos

O encanto que as pessoas causam é divertido, mas muitas vezes passageiro, como fogos de artifício: intenso, mas breve. Cabe a você decidir como lidar com esse tipo de experiência.

Câncer

Sonhos lindos são fascinantes, mas às vezes permanecem como sonhos, a não ser que você esteja disposto a enfrentar uma revolução para torná-los realidade.

Leão

Nesta época do ano, as ilusões parecem atrair a todos, e sua alma pode cair nessa tentação. Não há problema nisso, desde que você não perca de vista outras prioridades importantes.

Virgem

As coisas se ajustarão a seu favor, mas de formas inesperadas. Quanto menos você tentar controlar o que está ao seu redor, maiores serão as chances de sucesso.

Libra

Ter controle sobre tudo é impossível, e insistir nisso pode ser desgastante. Com tantas coisas para organizar, prefira fluir com as circunstâncias em vez de tentar dominá-las.

Escorpião

Ao ser seletivo com os desejos que busca realizar, você encontrará mais tempo e serenidade. Afinal, viver bem é priorizar o essencial e deixar de lado o supérfluo, não é?

Sagitário

Sentimentos nobres merecem ser compartilhados, mas também protegidos de quem não entende seu valor. Evite expô-los a pessoas que tendem a banalizá-los.

Capricórnio

Aproveite este momento que antecede seu aniversário para celebrar suas conquistas e a distância das experiências difíceis que ficaram no passado.

Aquário

Planeje com realismo para evitar frustrações. Metas práticas e alcançáveis podem levar a conquistas mais satisfatórias do que ambições desproporcionais.

Peixes

O desejo de fugir da rotina e buscar aventuras pode ser o início de grandes transformações — ou de grandes problemas. É preciso equilíbrio para escolher o caminho certo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)